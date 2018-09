Griezmann criticó la ausencia de franceses en la terna

06/09/2018 -

A Antoine Griezmann no le alcanzó con ser una de las figuras de la consagración de Francia en el Mundial, ni con obtener, previamente, el título de la Europa League con el Atlético de Madrid, para ingresar a la terna que competirá por el premio "The Best" que otorga la Fifa al mejor jugador de la temporada. Griezmann siente que tanto él, como alguno de sus compañeros en Rusia 2018, debió estar ternado. "Ganamos el Mundial y no hay ningún francés en el podio. Son decisiones propias, pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente", manifestó.