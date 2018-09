Preocupa morosidad y la suba de costos

06/09/2018 -

Los directivos de algunos establecimientos educativos privados expresaron su preocupación por la suba de la morosidad en el pago de cuotas y por el alza en los costos para mantener las escuelas.

En primer término, el Dr Diego Basualdo, representante legal del colegio San José, indicó que "la gente cuando cobró el aguinaldo, no achicó la deuda y desde fines de agosto y principios de septiembre se paró la recaudación. La morosidad aumentó". A su vez, Érika Keller, representante legal de otro colegio, señaló que "la morosidad no ha crecido, estamos como antes de las vacaciones. No es alta, pero hay una preocupación por sostener las obligaciones mensuales que tenemos que cumplir", indicó.