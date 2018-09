"El afecto de la gente me ayuda"

06/09/2018 -

Fernando Gago habló en conferencia de prensa sobre su regreso al campo de juego, luego de superar una recuperación y cuánto le sirvió el cariño de la gente.

"Disfruto estar en Boca, es mi segunda casa. Disfruto venir a entrenar, he pasado momentos malos y buenos. Me queda disfrutar del día a día y cada partido que me toca jugar, el afecto se siente y me ayuda mucho", aseguró.

"Terminé los dos partidos que jugué, me sentí bien. En Paraguay me costaba un poquito más, pero sigo trabajando para estar lo mejor posible y ayudar", finalizó "Pintita".