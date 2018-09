Pratto: "Para mí somos mejores que Boca"

Fotos DICHOS. Lucas Pratto no anduvo con vueltas y dijo todo lo que piensa sobre las diferencias entre River y Boca.

Lucas Pratto es hoy uno de los principales referentes que tiene River Plate en su plantel y uno de los que siempre dice cosas que pueden herir la sensibilidad de los demás.

En una entrevista por televisión, el "Oso" se animó a hacer una comparación entre el equipo copero de Marcelo Gallardo con el de Guillermo Barros Schelotto que viene sumando títulos en el ámbito local.

¿Cuál es mejor: el River copero o el Boca que desfiló en los torneos locales?" fue la pregunta que le hicieron a Pratto para encender la polémica.’

"Para mí, somos mejores nosotros porque confío en mis compañeros, por lo que demostramos partido a partido y sobre todo en carácter. Boca tiene un gran equipo y ganó los últimos dos campeonatos. Y a partir de ahora, intentaremos pelear el torneo", expresó el delantero de River que es pieza fundamental para el "Muñeco".

Atentos y punzantes, desde los estudios de 90 minutos (Fox Sports) le mencionaron la palabrita carácter como un elemento central (y siempre atractivo) en su argumentación, y el "Oso" continuó: "En carácter somos más que la mayoría de los equipos argentinos, pero lo tenemos que demostrar partido a partido y ser el equipo más respetado de la Argentina".

¿Podrá repetirse el cruce en la final de la actual Libertadores como avisó que le gustaría a Daniel Angelici?.

"Tenemos que ganar cuartos de final y semifinal para llegar a la final. Si Dios quiere y llegamos, no me interesa contra quién jugar. Pero en este momento no pienso más allá de Independiente, que es un rival recontra difícil".