Ezequiel Palacios comparó a Lionel Scaloni con Marcelo Gallardo

06/09/2018 -

Ezequiel Palacios, la joya de 19 años que juega en River, habló en rueda de prensa en Los Ángeles, donde se mostró feliz por la convocatoria y comentó que Lionel Scaloni tiene el mismo estilo de juego que Marcelo Gallardo.

"Vino todo muy rápido. Es un sueño siendo tan joven estar al lado de estas figuras. Trataré de aprender de ellos y aprovechar este momento que me toca. Todos queremos ponernos la camiseta y no sacársela más", declaró Palacios tras el entrenamiento de ayer.

Palacios, con un futuro de fútbol europeo, se perfila como titular para el partido de este sábado a la madrugada frente a Guatemala.

El talentoso mediocampista, que ya lleva tres goles en lo que va del semestre y le ganó el puesto a Enzo Pérez en River, reveló el mensaje que le dio el técnico interino de la selección. "Scaloni me pide lo mismo que hago en River, tiene el mismo estilo de juego que Gallardo. Me pide que llegue al área y que sea directo. Estoy contento porque me dice que repita lo que vengo haciendo en el club", comentó el pibe de 19 años.

En su club, Palacios juega alrededor de Ponzio, generalmente volcado por la izquierda. Y en los entrenamientos del seleccionado, Scaloni lo usó en una posición bastante similar.