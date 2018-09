El torneo Clausura, continuará mañana con la octava fecha

Fotos PROPUESTAS. El certamen lleva pocas fechas, pero varios equipos lograron sacar una buena ventaja. Mañana, intentarán mantenerla.

07/09/2018 -

En cancha 1: Ramón Carrillo vs. Intocables; La Esquina vs. Lex D.R.; Kinesiologos F.C. vs. Aesya; Colón Gomas vs. Bº Sarmiento. En cancha 2: Valencia vs. Met. Dorrego; Nva. Chicago vs. La Gloriosa; Chelsea vs. La Alvarado OLD; Warrior vs. Cache F.C.

Cancha 3: Prof. Montero Sport vs. Semillería Rossi; Cristal vs. Pukará F.C.; La Jp del 7C vs. All Boys.

Cancha 4: Los Coyotes vs. La Alvarado; Jose Ignacio vs. Abogados Topos; La 59 F.C. vs. Abogados Cat. Cancha 3: Málaga vs. Shunko; Bº Sáenz Peña vs. O’globo Megacotillon; Coesa vs. Villa las Delicias.

Liga Ratonera

La Liga Ratonera del Potrerito, tendrá estos partidos por la fecha 10ª. Cancha 1, Potrerito: La Pachanga vs. Norcen; Hampones vs. Fútbol y Amistad; Abogados Cuervos vs. Bastianos FC. Cancha 2: Ciudad Satélite vs. Contadores; El Puente vs. Tiendas Tukys; Carlitos Legui vs. Los Pibes de la 11. Cancha 3: Galácticos vs. Industria; 22 y Media vs. Niupi; Messina vs. Quilmes. Cancha 4: Nápoli vs. Comb. Bertolotti; La Fusión F.C. vs. Atlas; Los Vagos del Mosconi vs. Bº Ingles. Cancha 7: Los Magos vs. La Moreno; Bº Juramento vs. Racing; Mza 6 vs. Sportivo Lucy.