Reparación histórica: suspenderán aumento a quienes no ratificaron acuerdo

10/09/2018 -

Desde la Anses se informó que con los haberes del mes de octubre, aquellos jubilados y pensionados perderán el beneficio de un aumento que recibieron de manera anticipada por el plan de reparación histórica, pero sin haber hecho ningún trámite en forma previa.

Según el organismo previsional, son alrededor de 140 mil los jubilados y pensionados que están cobrando una mejora anticipada en sus haberes y que aún no aceptaron la propuesta en la web de las Anses, o bien no suscribieron el acuerdo, desistiendo del juicio por reajuste de haberes.

Como se recordará, el límite para aceptar esa propuesta venció el 31 de agosto. No obstante, desde la Anses aseguran que el adicional podría restablecerse si la persona firma el acuerdo. En ese caso, no recuperaría los montos no cobrados mientras el plan no estaba formalmente aceptado. Es decir que si el jubilado expresa su adhesión y firma el acuerdo durante septiembre, verá repuesto el adicional en sus ingresos de noviembre.

"Tienen 30 días más, a partir del 31 de agosto, para completar todo el proceso", señalaron en el organismo previsional, sobre los pasos a seguir por estas personas para no terminar con el beneficio suspendido.

Notificación

En principio, estos 140.000 jubilados recibirán una carta en septiembre en la que se les informará que perderán el beneficio de la reparación histórica en sus haberes de octubre.

Si quisieran aceptar la reparación histórica, pueden hacerlo y así volverían a recibir el beneficio con los haberes de noviembre. En ese caso no recuperarían el período de octubre.

En cambio, quienes no realicen ese trámite no podrán recuperar el adicional.

Anses también señaló que hay casos que aunque no hayan hecho el trámite no perderán el beneficio. Es para los jubilados que hayan declarado estar imposibilitados de movilizarse, tengan una enfermedad grave o más de 90 años.

Trámites

Para realizar y completar el trámite la secuencia es la siguiente:

1. Aceptar el acuerdo: desde www.anses.gob.ar, hay que ingresar a la sección Accesos Rápidos, opción Mi Anses, con su Cuil y la Clave de la Seguridad Social, visualizar la propuesta y aceptarla.

2. Designar a un abogado patrocinante: en la sección Mi Anses, la persona debe ingresar el número de CUIL/CUIT de su abogado para que lo acompañe durante el trámite.

3. Firmar el acuerdo: tanto el beneficiario como el abogado deben acercarse a una oficina de Anses (con turno previo).