FÚNEBRES | 11 de septiembre de 2018

Reina Noemí Ibáñez

Roberto Samuel Oroná

Norma Esther Elías de Lucentti (P. Madryn- Chubut)

Silvia Villareal (Garza)

Lidia Beatriz Satuf de Elías

José Ambrosio Rago

Roberto Esteban Aguilar (Frías)

Edmundo Rivero Vital

Fabián Carrizo

Carmen del Valle Acuña (La Banda)

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Sus nietos Daniel Alberto, Egle Paola, Ingrid Elizabeth, Elva Carolina y Lisandro Beltrán, participan con dolor el fallecimiento de su abuelo, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (.q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Su sobrina Lía Valdini Rentería, sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento y sus respectivas flias., Acompañan a sus hijos y flia. en tan doloroso trance, elevan oraciones en memoria del querido Cachito.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (.q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Sus consuegros Jaime Roberto Berdaguer, su esposa Elina Andersen e hijos Jaime Enrique, María del Carmen y Joaquín Berdaguer y familias acompañan a sus hijos María Inés y Ricardo Beltrán, a Gabriela, y Roberto Beltrán y nietos Ignacio, Lucia, Victoria y Agustina Beltrán Berdaguer y Mateo y Joaquín Beltrán Flores en este momento de tanta tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (.q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Alberto Salido Pérez, su esposa Sara Rentería y sus hijos Sarita, Beatriz, Ana y Alberto José, despiden a su querido Cachito con el afecto y cariño de siempre. Acompañan a sus hijos y familias en este momento de dolor.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (.q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Eulalia Berdaguer, sus hijos y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (.q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Juan Carlos Pérez, Alba Lía Castro y flia., participan su fallecimiento y acompañan a Bocha y flia. en este doloroso momento.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (.q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Alberto, Daniel y Olga del Valle y flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Aldo J. Gómez, Yayá M. de Gómez, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos en especial a Ricardo e Inés que supieron acompañar desde el amor en sus últimos años. Paz en su tumba.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18 a los 104 años|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y flia. participan el fallecimiento del querido amigo don Carlos Beltrán. Expresan sus condolencias a sus hijos Carlitos, Ricardo y familiares.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. CPN. Julio Daher y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a la Virgen en su memoria.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. "Con vosotros estoy" Adriana M. López y familia participan con mucho pesar el fallecimiento del amigo de toda la vida, no olvidamos los momentos compartidos. Abrazo a todos sus hijos y nietos. En mi corazón ..el de "tu Oji" como me llamabas, estará la imagen cariñosa del hombre que compartió aventuras gozando de la vida con sus seres queridos. Cachilo en paz descanses y brille para ti la luz sin fin.

BELTRÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Elva Alicia Galván, Guillermo Mastrovegardino y Marcos Brandán, Participan de su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria, "¡Adios Cachilo! Vivirás en nuestros recuerdos". Las Termas.

CARRIZO, FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. No hay nada más difícil de soportar que la pérdida de un ser querido, ante esta situación sólo nos resta aceptar la voluntad de Dios. Su madre Blanca Luz Guzmán y sus hermanos, Sandra, Lorena, Edith Aranda, Fernando Carrizo y su cuñado Martín Zerda, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ DE NAVARRETE, REINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Compañeros y directivos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, acompañan con pesar el dolor de su compañero Daniel Navarrete, al perder a su madre. Ruegan oraciones para acompañar a la familia.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Su hijo Carlos Antonio Córdoba, Claudia Pilan, sus nietos Javier y Maximiliano Cordoba, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados e inhumados en Chubut.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Su hijo Pedro Luis Córdoba, su esposa Claudia Guzmán, sus nietos Juan Pablo y Mariano Cordoba, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados e inhumados en Chubut. Se ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Su hijo Fernando Jose Córdoba, su esposa Valeria Barrón, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados e inhumados en el Chubut. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ELIAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Su madre María Esther Díaz de Elías, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados e inhumados en Chubut. Eleva oraciones en su querida memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Su hermana Elsa Elías de Gómez Colombo, su esposo Dr. Eduardo Gómez Colombo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados e inhumados en Chubut. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Su hermano Pedro y su cuñada Mercedes acompañan con profundo dolor su partida y ruegan nos acompañen con oraciones a su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Su sobrino Antonio, sus sobrinos nietos Benjamin y Daniel junto a Melisa, ruegan que Dios te acoja en sus brazos. Junto a El descansa querida tía elevamos oraciones en tu memoria y pedimos a Dios fortaleza para tu esposo, tus hijos, nietos y seres queridos. Nunca te olvidaremos que brille para ti la luz infinita.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Querida prima abriste tus alas y en paz te elevaste para descasar después de tanta lucha en los brazos del Señor. Estela Elias Brué, sus sobrinos Marite y Ricardo y flia; Daniela Sánchez Elías e hijos y su ex compañero de la Caja Social Miguel Simón participan con dolor su fallecimiento.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Sus amigas que nunca la olvidarán: Lili, Gringa, María Inés, Nena, Olga, Eva, Chita, Chiqui, Mirta, Graciela y Elba despiden con dolor a Chicha, deseando pronta resignación a su familia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Chiqui Lopez e hijos, despiden a Chicha con gran dolor e inmenso amor, elevando oraciones en su memoria y rogando paz para su familia.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Las compañeras de promocion del colegio de Belen de su hermana Chela, la despiden con mucho amor a Norma y ruegan para su familia pronta resignacion.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Iris Zanón, participa con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra Norma y ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Diego Guzman, su esposa Veronica e hija Julieta, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Hilda Guillin de Barrón, sus hijos Carla, Valeria y Miguel Barrón, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso pérdida.

ELÍAS DE LUCENTTI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Puerto Madryn el 10/9/18|. Sus amigas de la infancia Rosy y Amanda Jorge y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento difícil. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, ESTER ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Ebelio Gómez, sus hijas Nanci y Silvia, su hijo pol. Beto Cáceres y nietos Martina y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Sus primos hermanos Eduardo y Rosa Coronel; sus primos políticos Mauricio Rodolfo y Paola Jaime y sobrinos Martín, Ingrid y Emma participan con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Su primo Raulito Brandán, su esposa Mabel, su ahijada Graciela y sus sobrinos Pilar y Rodrigo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. "Señor ya esta ti, recíbelo en tu Reino". Promoción 85 de la Escuela Industrial "Ing. Santiago Maradona" participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. José María Lami Hernández S.R.L. Las Malvinas participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en estos dolorosos momentos. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Magalí Figueroa de Isaac, sus hijas Gloria y Blanca Isaac con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la querida Tomasa en tan triste momento.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La empresa José María Lami Hernández y Cía SRL, Las Malvinas participa su fallecimiento.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El nos guiará más allá de la muerte". Sus compañeros de Malvinas Tucumán participan su fallecimiento.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Daniela González y tus hijos Rocío Belen e Ignacio Benjamín Gerez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Sus vecinos y amigos familias de Carlos Francavilla, Magalí de Isaac, Lionel Moya, Susana Patire, Raúl Cristófoli, Rubén Jozami, Oscar Zorribas, Williams Mananicci y Adriana Navarro participan el fallecimiento y acompañan a su madre, hermano e hijos en este momento de dolor. Descansa en paz.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Daniel Montes, su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo de la promoción 85 de la ENET Nº 2 y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Choli y Yeye Moya, sus hijos Gustavo, Luciana, Rafael y sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestro querido vecino y amigo Ramón y acompañan a su madre, hermano e hijos en este momento.

IBÁÑEZ, REINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Su esposo Roque Acosta, sus hijos Zulma, Mariano y Miguel h. pol. Ale y Ester, nietos Mikaela, Leonardo, Carla, Gonzalo, Guadalupe, Aldana y Axel, bisnietos y demás familiares. Cob, Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

LA MÓNICA, JOSÉ HERIBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Misiones el 10/9/18|. "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perzca, sino que tenga vida eterna". Sus sobrinas Patricia, María Laura y Anabel y respectivas flias. acompañan a su tía Pochi y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LA MÓNICA, JOSÉ HERIBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Misiones el 10/9/18|. Sus hnos. políticos Toti, Oscar y Graciela Hoyos y respectivas flias. participan de su fallecimiento y acompañan con gran dolor a nuestra hermana Pochi y familia.

LUNA, VICTORIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Cecilia, Gladys, Norma, Livia, Dora, Mariana, Chela, Roberto, Fernando y Silvia, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestros compañeros Graciela y Beto y ruegan una oración en su memoria.

LUNA, VICTORIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imágen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colaborador Dimas W. Bukret. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA, VICTORIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Con la seguridad de que Dios te recibió en sus brazos, tus compañeros y amigas del Hogar de Niños: Mirta, Margot, Graciela, Amanda, Nilda, Clarita, Marta, Víctor y Norma, acompañan a tus hijos, nietos y bisnietos.

LUNA, VICTORIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Norma Coronel, sus hijos Analía, Daniel, Eugenia y su nieto Juan Cruz, acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos y a su ahijada Lorena, que el Señor les dé consuelo y resignación. "Cuma Nena", descansa en paz.

LUNA, VICTORIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colaborador Dimas W. Bukret. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA, VICTORIA DOLORES (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Nena, cerraste los ojos al mundo y te fuiste en silencio, recibiste los 10 hijos que Dios te regalo y como buena docente y madraza los criaste con la ayuda de Dios. Tu vida terrenal fue el silencio, la sencillez y tu humanidad, que tu alma proteja a tus hijos porque tienes los genes de tu querida madre, tu premio será el cielo. Tu familia Salas Tolosa. Ruegan oraciones por tu eterno descanso.

LUNA, VICTORIA DOLORES (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Los amigos de Cisadems de su hermana Graciela, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Sus primos Nora Rosalía Rafael de Jiménez y Roberto René Rafael e hijos despiden con dolor a Gringuita; abrazan con cariño a su esposo Tito, a sus hijos y familia y a su querida hermana Nena. Ruegan por su paz eterna y el consuelo y fortaleza para su familia y afectos.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Con profundo pesar participan el fallecimiento de Gringa, apreciada e inolvidable prima, por sus virtudes y ejemplo de esposa, madre, abuela, amiga. Elda Navarro de Yapur y flia.; Mabel Navarro de Nader y flia. acompañan en la oración a Tito, a sus queridos hijos y Nena su hermana. Rogando a Dios resignación.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Lidia Correa de Vázquez, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, Chichi, María Cecilia, Tomas, Magali y flia, Ana Isabel y flia, y Eugenia. Se ruega oraciones a su querida memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Justo Alegre y su esposa Silvia Assef, sus hijos Analia, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias; Mario García Hernández y familia participan con dolor su partida al Reino de los Cielos y hacen llegar sus condolencias a su esposo, hijos, hermana y demás familiares, rogando al Señor le de el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a su familia en este gran dolor recordando a la querida Gringa con cariño.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. "Señor recíbe a la querida Gringa en tu Reino". Juan Atíe Saad y Ángel Figueroa, sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea, Daniel y sus hijos políticos acompañan a su familia en este dolor recordando a la querida Gringa con afecto.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Participan Juan E. Manzur, Blanca Miño y sus hijos Juan, Karina, Myriam, Daniela y sus nietos Amira Manzur, Sofía y Lucas Mansilla, Ibrahim y Nahim Llado. Elevan una oración en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. María F. de Wede y familia acompañan en este gran dolor a la familia de la querida Gringa. te extrañamos.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Querida tía Gringa: el amor que repartías, tu proverbial hospitalidad y la calidad de tus gestos fueron para nosotros regalos de la vida. Te despedimos con inmensa tristeza. Muchas gracias por tanto. Toti Juan y familia.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Cuando alguien querido muere no hay forma de evitar la tristeza y tener pena. Querida Gringa, descansa en paz. Nini Auat, sus hijos Marilu, Valeria y Rubén Farías, Alba Auat participan con pesar su partida. Brille para vos la luz que no tiene fin.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos Héctor y flia.; Rodi y flia.; Soledad Banco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Rodolfo Banco, Griselda Llado y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Amigos de su nieta María Silvia Gómez Auad: Pila, Juancho y Rodi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Familia de Elías Miguel Figueroa (Lito) participan con dolor el fallecimiento de Gringa elevando oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Hijos de Germán Llanos Huici y Paula Garnica y sus respectivas flias. Participan con dolor irreparable pérdida, pidiendo a Dios resignación cristiana para su esposa, hijos y familiares.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Su bondad y humildad quedará en nuestros corazones. Sus amigos Elías Saadi y Sra.; María Hallak e hijos Felipe y Yanie y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su apreciable familia.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Tía gringa: el amor y cariño que sembraste en su paso por esta vida terrenal, le abrirá las puertas del Reino del Señor con ese mismo amor. Sus vecinos y amigos Esther Hallak e hijos acompañan en este momento de dolor a su querida familia.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Mario Omar Gómez y familia participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones al Altísimo pidiendo por el descanso de su alma.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Es muy triste despedir a una vecina, querida amiga y hermana de corazón, gracias Gringa por todo el cariño que siempre me has brindado al igual que a mis hijos, tengo presente los días que venías, me acompañabas con tus sabias palabras compartiendo conmigo mi dolor, al perder a mi hijo, te pido mil disculpas, muchas, visitarte a vos con tus problemas de salud, al igual que yo, no pude ir a despedirte y darte mi último adiós. Gracias, muchas gracias gringa, amiga mía. Hago llegar mi más sentido pésame a Tito, a sus queridos hijos, nietos y demás fliares. Y a vos querida amiga Nena, un abrazo por esta irreparable pérdida que Jesús y su divina misericordia te den el descanso eterno. Margarita Hallak de Saad, sus hijos Mariel, Juan, Macela y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Dr. Juan C. Eleán y flia.; Antonio E. Eleán y flia.; Miguel A. Eleán y flia.; Oscar A. Eleán y flia. particiapn con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Jorge Berraondo, Norma Salomón, hijos y respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. "Señor, concédele el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Mirta Mabel Eleán, Gladys Eleán de Salomón, su hija Dra. Yessica Salomón de Angeleri y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan plegarias en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Sus familiares Carlos Alberto Auat, Norma Corvalan de Auat y sus hijos con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos y Verónica con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a su hija Ines y flia. ante este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Betty Azar, Graciela y Gabriela Azar y flia. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

NAVARRO DE AUAD, NELLY ( Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Noné Tain, sus hijos Viviana, Oscar y José Eduardo, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Los ángeles del cielo están de fiesta, gozando de tu llegada tía Gringa, estarás siempre presente en mi corazón. Chiqui Julián y flia.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Marta Figueroa de Abdala, sus hijos, Martita, Guegui, Carlín, Yuly, Yenny y Marcelo lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor, rogando oraciones en su memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. " En el paso de la vida, sembraste, nobleza, amor, humildad, brindándote con el afecto y cariño de quienes te amábamos, madrina siempre estarás presente Hugui Cura, Mariza, Romina, Leandro, Emiliano y Mica, Nahive, Mahia y Salvador.

NAVARRO DE AUAD, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Querida Gringa. Te fuiste dejando en mi corazón el eterno dolor de tu partida a encontrar en el Reino Celestial, te amamos. Turca Julián y Hugo Cura.

NAVARRO DE AUAD, NELLY ( Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Elizabeth y Jorge, hijo político Juan Roberto Montoto participan su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones a su querida memoria.

NAVARRO DE AUAD, NELLY ( Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia en tan difícil momento. Elevan oraciones a su querida memoria.

ORONÁ, ROBERTO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Los amigos de su hijo Iván: Elías y Silvia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su momoria.

ORONÁ, ROBERTO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Cityo SRL: Socios y personal administrativo participan con profundo dolor en el fallecimiento del padre de su Lic. Karin Oroná.

ORONÁ, ROBERTO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Personal de C.E.I.A.J.A. "Marisa Warner" acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Ingrid Oroná Montero. Elevan oraciones en su memoria.

ORONÁ, ROBERTO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Julio Herrera y familia acompaña su fallecimiento con profundo dolor y ruega oraciones en su memoria.

ORONÁ, ROBERTO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Sus amigos del café del Jockey Club; Luis Alberto Montenegro, Dr. Marcelo Massi, Coty Suárez, Ricardo r. Colman, Carlos Alberto Gomez, José Sierra, Dr. Martin Perez participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAGO, JOSÉ AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su esposa Graciela del V. Castillo, sus hijos José, Graciela, nietos Lisandro, Evangelina y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementeriro El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RAGO, JOSÉ AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus hermanos Carlos y Nina, su cuñado Walter, sus sobrinos Gianina, Paola, Agustin y Ángeles con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAGO, JOSÉ AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su prima Esther Padilla, primo político René Álvarez, sobrinos Facundo y Juan Cruz Álvarez Padilla, participan con dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

RAGO, JOSÉ AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Familia de Francisco Castillo; Adriana, Javier, Marcela y Amanda Castillo, participan y acompañan con mucho dolor a toda su flia. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

RAGO, JOSÉ AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus amigos Beto, Pedro, Silvia, Carlos Chutela, y Bibi, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RAGO, JOSÉ AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Beto Gilardi y flia., participa el fallecimiento de José y ruegan oraciones en su memoria. y acompañan a su flia. en el dolor.

RAGO, JOSÉ AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Miguel Rago y flia., acompañan a Gele, José Francisco y Graciela en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su esposa Graciela, hijos Vitito, José, Ángel, nietos Martina, Benjamín y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz 9 hs. casa de duelo Pedro L. Gallo 330 s/v servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus hermanos y sobrinos participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio parque de la paz.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su hermana política Angela Adamo, sus hijos Cristina, Ángel y Miriam con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus hermanos políticos Pocha y Toto, sus hijas Roxana y Marcela Figueroa, nietas Natalia y Milagros, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su hermana política Ñata Adamo y sobrinos Negro, Nico, y Bilily Saad con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos Chabela y Tony, Nora y Oscar, Juan Carlos y Mirta y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus sobrinas Cali y Valeria Rivero, su sobrino politico Ariel Zanni e hijos Ezequiel, Giuliana y Alma Zanni participan su fallecimiento.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Ángel Yapur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pocholo. Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus hijos Daniel, Silvia y Marta, sus hijos políticos Silvia, Fernando y Marcelo y sus nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C. de duelo P. L. Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Silvia, hijo político Fernando y nietos Facundo y Sebastián Sánchez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos Daniel, Silvia y Marta con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor. Su hija Marta Susana, hijo político Marcelo Soriano, sus nietos Gonzalo, Nicolas y Juan Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Permanecerás por siempre en nuestros corazones". Sus hijos Daniel y Silvia, tus nietas Florencia y Belen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Descanses en Paz. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su hermano Dr. Ramon Alberto Satuf, su esposa Olga del Valle Sterlin, sus hijos Juan Oscar y Ana Maria y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus nietos Soledad, Martin y Santiago Elías y Ceci Mussi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Su hermana política Yola Elías de Llarrull, sus hijos Carlos, Alberto, Liliana y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus sobrinos Carlos Banco, Carmen Prieto, Vanesa Banco y Guido Gerez y participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Chicha y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Gracias por tanto amor. Sus sobrinos Yoli, Oscar, Federico y Anahí con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge Llaya, Mariano Gubaira, y nietos, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Rogamos oraciones por su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Jorge Berraondo, Norma Salomón, hijos y respectivas flias. participan y acompañan a Daniel y demás fliares. en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Melva Lopez de Kairuz, sus hijos Silvia y Daniel, Tota y Raul, sus nietos Florencia, Belen y Felipe participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida y apreciada consuegra Chicha y acompañan a toda la familia en doloroso momento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Rodolfo Ganem y familia participan con dolorsu fallecimiento y acompañan a su hijo Daniel y familia.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Raúl Luna, Tota Kairuz y sus hijos Felipe, Sarita y Andrea participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniel, Silvia y Marta y demás familiares en tan doloroso momento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sara Abdón de Luna, sus hijos Elisa, Raul y Tota, sus nietos Andrea, Sarita y Felipe participan con profundo dolor el fallecimiento de Chicha y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa con sus respectivas flias., lamentan profundamente la pérdida de tía Chicha y acompañan a sus hijos en este momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Marta Terrera Bellomo y sus hijos romina, Rody, Agustin y Benjamín Guzman, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su hermana Gladys Satuf de Hatun, junto a sus hijos Pablo, Roxana, Cinthia, Paula y Germán, con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Daniel Sánchez, Cecilia Gigli, y sus hijos, Gonzalo, Rocío y Lucia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Emma Esther Elías, sus hijos Mario Luis Seiler y flia. , Ruben Omar Seiler y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Mario Luis Seiler, su esposa Marcela, sus hijos Maxi y Stefano Seiler, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Rubén Omar Seiler, su esposa Maria José, sus hijos Nahimin, Hans y Nazareno Seiler, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Su hija del Corazón Irma, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Los compañeros de la Promoción 1975 de su hijo Daniel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Cont. Llugdar Elías Enrique, Marconi Analia, Dr. Llugdar Cristian y Llugdar Alcira, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Ing. Carlos G. Ferreiro y Susana Achával e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Daniel y flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Nora Acosta, sus hijos Marcos y Maria Laura, hija política y nieta, acompañan con profundo pesar al querido Daniel y flia., en el fallecimiento de su madre, Elevan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Marta L. Gallo Vda. de Soriano, Liliana R. Soriano, Carla Lami, Cristian Santos y Vale participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su eterno descanso.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. José Luis Mussi, su esposa Sara Pinos Acosta y sus hijas Josefina y Virginia Mussi Pinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Emilio Sialle y Chiquita Miguel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a familiares con oraciones.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Dani, Guilli y Marcelo Murad participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Marta Figueroa de Abdala, sus hijos, Martita, Guegui, Carlín, Yuly, Yenny y Marcelo lamentan el fallecimiento de la querida Lidia y ruegan oraciones en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Houda Arja de Zemán y sus hijos Marcia y Martín, Claudia, Sandra y Juan Zemán y sus nietos Juan Antonio, María y Loris Zemán y Facundo y Gonzalo Rojas Zemán participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestros íntimos amigos Daniel, Silvia y Marta Elías y los acompañamos en tan doloroso trance. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. José Ricardo Jiménez (h) Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belen participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Ernesto C. Daher, su esposa Viviana Yapur, sus hijos Camilo y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

SATUF DE ELÍAS, LIDIA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Por tus virtudes y cualidades de una persona especial, Dios le dé a tu alma el descanso eterno. Tus sobrinos Oscar Banco, Noris Salomón, sus hijos Ana, Cecilia y Diego y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Los integrantes del grupo que cursaron la primaria en la escuela Nicolás Avellaneda que pertenecen a la promoción 1959 participan con dolor el fallecimiento de Héctor, hermano de nuestro querido ex compañero Luis Tarchini. Dios le dé fortaleza y resignación a toda la familia y que Héctor descanse en paz.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento de su compañero de trabajo "Chala" y acompaña en el difícil trance a sus familiares. Ruega oraciones en su memoria.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Justo y Omar Alegre participan el fallecimiento del hermano de su amigo Luis. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el Con gran tristeza despedimos a nuestro excompañero, a nuestro amigo y siempre estarás presente en nuestras reuniones. Tus expompañeros Químicos 67.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Amigo y excompañero Chala... Hoy emprendes tu viaje eterno y te decimos adiós con afecto y el respeto que siempre hubo entre nosotros. Sus excompañeros de Vialidad de la Pcia. (sección laboratorio) y de Químicos 67. Enrique E. Marañón y Hugo Palazzi.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. La comunidad educativa del Colegio San Francisco de Asis, Nivel Secundario participa con profunda tristeza el fallecimiento de la sra. madre de nuesgra querida y noble compalera Inés Navarro. Ruega al Señor le conceda el descanso eterno y acompaña con afecto a toda su familia.

ACOSTA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Pianezzola y Cia. SRL. Participa con dolor el fallecimiento del papá de su empleado Lucas, elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Los amigos y compañeros de trabajo de su hijo Lucas participan con profundo dolor la pérdida de su papá y acompañan a toda la familia en este momento de gran dolor, ruegan oración en su querida memoria.

ACOSTA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Nené y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Lucas. Elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Sus sobrinos José, Nora, César, Adriana, Daniel, Marcelo, Andrea, Sandro y Leonardo, sobrino pol. y demás fliares participan su fallec. sus restos fueron inhumados cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AGUILAR, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su esposa Nora Paula Liendo, sus hijas Alba Nora, Mercedes Beatriz y María Silvana, hijos políticos y nietos, participan con inmenso dolor su partida al reino de Dios y que sus restos serán inhumados hoy, en el cementerio parque El Jardín. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGUILAR, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. "Señor concédele un lugar junto a Ti donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Su hermana política Negrita, sus sobrinos María Ramona, Nachito y Norma, sus sobrinos nietos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

AGUILAR, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. El Centro Docente de Jubilados y Pensionados Paz Saavedra, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su socia y ex integrante de la comisión directiva, Norita Liendo, y elevan oraciones al Altísimo rogando por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación a sus familiares. Frías.

AGUILAR, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Maruca Isares, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Norita y elevan oraciones en su memoria. Frías.

AGUILAR, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Regino Valdez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ex compañero bancario. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LAZARTE, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. "Vivió y amó sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". El personal directivo y docente de la escuela Nº 969 Divino Niño Jesús, participa el fallecimiento de la madre de la docente Nini Landriel y acompaña a la familia en este momento de dolor.

LAZARTE, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/18|. Doña Casimira: los que la conocimos sabemos de todas las virtudes que la caracterizaban lo que hacía que lleguemos a tener un afecto especial por usted. Descanse en paz. Mirta Umaño, su esposo Roque y sus hijos Matías y Julieta Soria, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Nini y elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Sus hijas Tamara, Tisiana, Amparo, su padre Irineo Villarreal, sus hnos. Ruben, Antonia, Pablo, Emilio, y demás familiares sus restos serán inhumados en el cementerio de Garza Dpto Sarmiento SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CÁCERES, LUIS AMÉRICO (Pikilo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Hace 4 años que emprendiste el viaje hacia nuestro Dios. Tu esposa Adelma, tu hijo Luis Luis Alberto, tus nietos Pilar y Leandro, sus hermanas Francisca, Ana, y Azucena, tus hnos. políticos, sobrinos y ahijados, invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, rogamos una oración en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse dieciocho meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

FERRÁNDEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposa Marta Sayago y sus hijos Iván y Carolina, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRÁNDEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Papi gracias por la educación y las enseñanzas que nos dejaste. Siempre te recordaremos. Tus hijos Iván y Kari, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su hermano Daniel Enrique Miranda y flia; querido hermano que brille para ti la luz que no tiene fin. Ruego oraciones a su memoria e invita a la misa que se realizará a los 9 días de su partida al Reino Celestial, el día 11/9/18, en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Rosa Luna y Lorenzo Melián. El que emprende el camino de la eternidad, siempre deja un vacío, que nadie podrá llenarlo sin duda fue el mejor periodo de nuestras vidas que compartimos juntos. Disfrutamos tus ocurrencias, tus amigos, valorabas a tus semejantes tal como eran, ayudando, brindando soluciones, poniendo toda la seducción natural para toda persona que se acercaba. Dios te dio ese " don" para el goce de todos. Raúl Andres-Ruly fuiste un hombre cabal, creyente, cristiano que vivió bajo el lema Ama a tu prójimo como a ti mismo por eso queremos invitar a la misa que se realizará hoy a las 20 horas en la parroquia San José del Bº Belgrano.

MUSSI, OSCAR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/13|. Al cumplirse 5 años de su fallecimiento, sus hijos Oscar, Ceci, Jose Luis y Marichy y nietos invita a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral para rezar por su eterno descanso.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/14|. Padre querido y compañeros hoy hace 4 años que el Señor te llevó, fuiste un gran maestro de la vida, dejaste mucha sabiduría. Nunca te vamos a olvidar. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia, oficiarán una misa hoy a las 20.30 en la Iglesia Catedral Basílica para pedir por el eterno descanso de su alma. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Isabel, hace un mes de tu partida al reino celestial, cuánto dolor y vacío dejaste en nuestras vidas. Desde el cielo sos la luz que nos guía, proteges y acompañas. Su esposo Mario e Hijos Maximiliano y Facundo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral Basílica.

VILLALBA, PEDRO SEGUNDO (q.p.e.d) Falleció el 11/09/17|. Peri: te pensamos, te recordamos y te amamos. Tu esposa gringa, tus hijos Gustavo, Andrés y Ramiro; hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su partida.

ARTAZA, VICTORIA NILDA (Muñeca) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Los ex compañeros de la promoción 1978 participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

MIRANDA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Familiares de Raúl Miranda agradecen por su acompañamiento durante las exequias de nuestro querido Ruly: amigos del barrio San Martín, Barrio Ej. Argentino, club de Maestros, personal directivos y docente de la escuela Nº 1060 de Yolo Huasi a todos los amigos Loretanos, al club de amigos " Kito Vega", al grupo de amigos de la comisión directivas del club atlético Güemes y a todos los seguidores del estadio Yiya Miranda.