Central Córdoba recibió a Gimnasia y Tiro de Salta

12/09/2018 - El pasado domingo, en el marco de la decimotercera fecha del torneo Clausura que hace disputar el Torneo Regional del NOA, Central Córdoba recibió la visita de Gimnasia y Tiro de Salta. Los encuentros correspondientes al Sub 19, 17 y 15 se disputaron en el predio de Jugadores Libres. La jornada no fue favorable para el “Ferroviario”, porque el conjunto salteño se alzó con dos victorias y también se llevó un buen empate. La nota estuvo en el encuentro del sub 15, donde Gimnasia se impuso ante el Ferroviario, con quien ahora comparte esa posición de privilegio. Los partidos La jornada se abrió con el partido que disputaron los representativos del Sub 15, el cual dejó un marcador sorprendente. Gimnasia y Tiro, equipo al que le costó trabajo encontrarse con los goles pese al buen desempeño a lo largo de las fechas, le ganó por goleada al puntero Central Córdoba. El marcador final fue de 3 a 0, goles autoría de Lucas Canedi y Axel Falleta, uno de los delanteros que volvió a convertir sumando a su marca personal en las estadísticas de goleadores. Con este resultado Central Córdoba pasó a compartir el liderazgo en la tabla con Central Norte con 22 unidades, y Gimnasia y Tiro sumó su segunda victoria en el Torneo tras la primera fecha con el abultado 11 a 0. En sub 17 fue empate reñido hasta el minuto final. En el primer tiempo Gimnasia y Tiro sacó ventaja con el gol de Facundo Chavarría, pero Central Córdoba puso el uno a uno en el complemento gracias al tanto de Ángel Palma, resultado con el que se dio por cerrado el partido, pese a que ambos contaron con situaciones para quebrar la paridad. La puja por las posiciones en la tabla del sub 17 mantiene su intensidad, como a lo largo de todo el Torneo; Central Córdoba lidera con 26, seguido por el propio Gimnasia y Tiro con 23 unidades. Cierre Por último, el partido correspondiente al sub 19 se encargó de cerrar la jornada deportiva. Central Córdoba lo ganaba con un temprano gol de Nicolás Córdoba en un muy buen primer tiempo de los locales. Pero nada estaba dicho, Gimnasia y Tiro se recuperó en el complemento y con goles de Cristian Farías para el empate y Gonzalo Tarifa, la flamante incorporación, dieron vuelta el marcador. Mauro Mogro, en un acertado cambio desde el banco suplente, terminó sellando la victoria para el equipo de Sergio Maza. Mitre, el otro equipo santiagueño que interviene en este certamen, no tuvo actividad, puesto que en esta fecha debía enfrentar a San Martín de Tucumán, pero esa institución tuvo que renunciar debido a que participará en otras competencias. 