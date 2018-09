Central Córdoba se impuso en todas las categorías ante Instituto

12/09/2018 - La octava fecha del Torneo Clausura que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol tuvo el pasado sábado a Central Córdoba como principal protagonista. El elenco ferroviario tuvo un andar perfecto y consiguió el triunfo en las cuatro categorías (Sexta, Séptima, Octava y Novena) en su visita a Instituto Deportivo Santiago. Los encuentros se disputaron en la cancha de Copse, donde el conjunto de San Marcos hizo las veces de local. Los resultados registrados en la octava fecha fueron los siguientes: Sexta: Instituto Santiago 1, Central Córdoba 3; Agua y Energía 1, Comercio 1; Yanda 2, Unión Santiago 4; Estudiantes 1, Villa Unión 1; Mitre Amarillo 5, Banfield 0; Sarmiento 0, Mitre Negro 0; Unión de Beltrán 2, Independiente de Fernández 3; Defensores de Forres 0, Vélez Sársfield 10; Sportivo Fernández 1, Independiente de Beltrán 2; Güemes 0, Central Argentino 0. Séptima: Instituto Santiago 1, Central Córdoba 4; Agua y Energía 0, Comercio 0; Yanda 0, Unión Santiago 0; Estudiantes 2, Villa Unión 0; Mitre Amarillo 2, Banfield 3; Sarmiento 1, Mitre Negro 0; Unión de Beltrán 0, Independiente de Fernández 1; Defensores de Forres 0, Vélez Sársfield 5; Sportivo Fernández 0, Independiente de Beltrán 0; Güemes 1, Central Argentino 0. Octava: Instituto Santiago 0, Central Córdoba 3; Agua y Energía 1, Comercio 1; Yanda 0, Unión Santiago 2; Estudiantes 1, Villa Unión 1; Mitre Amarillo 6, Banfield 1; Sarmiento 1, Mitre Negro 1; Unión de Beltrán 1, Independiente de Fernández 1; Defensores de Forres 0, Vélez Sársfield 1; Sportivo Fernández 2, Independiente de Beltrán 1; Güemes 1, Central Argentino 1. Novena: Instituto Santiago 0, Central Córdoba 2; Agua y Energía 0, Comercio 1; Yanda 0, Unión Santiago 0; Estudiantes 3, Villa Unión 0; Mitre Amarillo 4, Banfield 0; Sarmiento 2, Mitre Negro 0; Unión de Beltrán 2, Independiente de Fernández 1; Defensores de Forres 1, Vélez Sársfield 2; Sportivo Fernández 1, Independiente de Beltrán 3; Güemes 1, Central Argentino 1. El próximo sábado se disputará la novena fecha y del programa sobresale el clásico bandeño entre Central Argentino y Sarmiento, que tendrá como escenario al estadio Doctor Osvaldo Juárez del Albo. El programa completo es el siguiente: Banfield vs. Instituto Santiago, Villa Unión vs. Mitre Amarillo, Unión Santiago vs. Estudiantes, Comercio vs. Yanda (en Copse), Central Córdoba vs. Agua y Energía (en Potrerito), Central Argentino vs. Sarmiento, Independiente de Beltrán vs. Güemes, Vélez vs. Sportivo Fernández, Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres y Mitre Negro vs. Unión de Beltrán.