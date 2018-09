Se disputó de manera parcial el capítulo número 19

12/09/2018 - La Liga de Fútbol Infantil (Lifi) hizo disputar el domingo pasado de manera parcial la decimonovena fecha de su Torneo Anual. El encuentro que no se disputó fue el de Sarmiento ante Comercio, que fue reprogramado por razones de fuerza mayor para el próximo viernes a la noche. En tanto, la categoría 2009 de Donis y Estrella del Sur no jugaron debido a que los chicos del “Turco” participaron en un torneo internacional organizado por Unión de Santa Fe. Los resultados fueron: Categoría 2005: Estrella Roja 0, Tricolor 2; Galguitos 0, Güemes 0; Ferroviaritos 0, Lawn Tennis 2; Niños Unidos 0, Golcito 5; Jorge Donis 11, Estrella del Sur 0. Categoría 2006: Estrella Roja 0, Tricolor 2; Galguitos 0, Güemes 6; Ferroviaritos 2, Lawn Tennis 1; Niños Unidos 1, Golcito 1; Jorge Donis 1, Estrella del Sur 0. Categoría 2007: Estrella Roja 4, Tricolor 1; Galguitos 0, Güemes 10; Ferroviaritos 0, Lawn Tennis 4; Niños Unidos 3, Golcito 0; Jorge Donis 0, Estrella del Sur 0. Categoría 2008: Estrella Roja 1, Tricolor 0; Galguitos 0, Güemes 3; Ferroviaritos 0, Lawn Tennis 3; Niños Unidos 0, Golcito 4; Jorge Donis 3, Estrella del Sur 0. Cat. 2009: Estrella Roja 3, Tricolor 0; Galguitos 0, Güemes 5; Ferroviaritos 0, Lawn Tennis 6; Niños Unidos 1, Golcito 0. Este domingo se disputará la 20ª fecha, con estos partidos: Tricolor vs. Galguitos, Lawn Tennis vs. Estrella Roja, Estrella del Sur vs. Ferroviaritos, Comercio vs. Donis, Golcito vs. Sarmiento, Valoy vs. Niños Unidos.