Se completó una nueva fecha del fútbol formativo y también de inferiores

12/09/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) Con encuentros que se jugaron durante el sábado y domingo pasado, en las canchas de Herrera El Alto y Casino, se disputó el pasado fin de semana una nueva fecha del fútbol formativo y de inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. Los partidos correspondientes a la cuarta fecha, se jugaron el sábado pasado en la cancha de Herrera El Alto y se registraron los siguientes marcadores: por el Sub15, 25 de Mayo empató 3 a 3 con Villa Balnearia; Sub17, Adela igualó 0 a 0 con Los Dorados y Termas 1 a 1 con Villa Balnearia; por el Sub19, 25 de Mayo venció por 2 a 0 a Argentino y Termas empató 0 a 0 con Villa Balnearia. El domingo en Herrera El Alto se jugaron los siguientes partidos: por el Sub 7, Herrera El Alto igualó 0 a 0 con Argentino. Por el Sub 9, Argentino le ganó 1 a 0 Herrera El Alto, Belgrano goleó 5 a 0 a Sector El Alto y Legresti venció por 2 a 0 a San Martín. En tanto, por el Sub 11, Legresti goleó 7 a 2 a San Martín; Belgrano goleó 5 a 0 Sector El Alto y Herrera El Alto empató 1 a 1 con Argentino. Por el Sub 13, Legresti vapuleó por 11 a 0 a San Martín y Belgrano goleó 5 a 0 a Sector El Alto. Mientras que en la cancha de Casino se desarrollaron los siguientes cotejos: por el Sub 15, Belgrano igualó 1 a 1 con Legresti; por el Sub 17, Belgrano le ganó por 1 a 0 a La Costanera y Legresti empató 0 a 0 con Sector El Alto; por el Sub 19, Los Dorados le ganó por 3 a 1 a San Martín y La Costanera empató con Belgrano 1 a 1. Posiciones Jugada la cuarta fecha, las posiciones quedaron conformadas de la siguiente manera en las formativas: Sub 7, Belgrano 9; Herrera El Alto 5; Legresti 3; Argentino y Los Dorados 2 y San Martín 0. Sub 9, Los Dorados 9; Belgrano 7; Herrera El Alto y Legresti 6; Argentino 4; Sector El Alto 3 y San Martín 0. Sub 11, Legresti y Los Dorados 9; Belgrano 6; Herrera El Alto 5; San Martín 4; Argentino 1 y Sector El Alto 0. Sub 13, Legresti, Los Dorados y Belgrano 6; Sector El Alto 4; Herrera El Alto 1 y San Martín 0. Por su parte en las Inferiores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Sub 15, Los Dorados 10; Legresti 7; Villa Balnearia, Belgrano y 25 de Mayo 5 y Herrera El Alto 0. Sub 17, Villa Balnearia 9; Belgrano 7; Adela, Legresti y Termas 6; Los Dorados y Sector El Alto 5; San Martín 3 y La Costanera 1. Sub 19, La Costanera 11; 25 de Mayo y Los Dorados 8; Villa Balnearia y Argentino 7; San Martín 6; Belgrano 4.