Falleció el policía retirado que colisionó un caballo el domingo

12/09/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Tras no poder reponerse de las graves heridas que sufrió el domingo pasado al colisionar en su moto a un equino, falleció ayer en horas de la mañana, el policia retirado, Ernesto Rolando Roldán (57) en la sala de terapia intensiva del Hospital Regional. Roldán se encontraba internado desde el domingo a la noche cuando fue derivado en estado desesperante desde el Hospital Zonal ‘Emilio Mera’ hacia el Regional. Al momento del accidente, que se registró en la ruta provincial 333 y avenida Belgrano de la localidad de Villa Río Hondo, la víctima viajaba junto a su esposa Margarita Dorotea Lazarte (51), ambos con domicilio en la localidad La Soledad, en una motocicleta Zanella RX 150 cc. El motociclista, que era policía retirado, se vio sorprendido por un equino en medio de la ruta y no pudo evitar el violento impacto contra el animal. Como consecuencia, el matrimonio salió despedido del rodado. La pareja fue trasladada hacia el Hospital Zonal, Roldán presentaba gravísimas lesiones como un traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, hundimiento de cráneo y múltiples fracturas por lo que fue derivado en forma urgente en estado crítico hacia el Hospital Regional. La esposa presentaba politraumatismos, escoriaciones múltiples y posibles fracturas. Del Regional, Roldán fue trasladado a un sanatorio de ciudad capital donde debido a sus graves lesiones no pudo recuperarse y falleció en horas de la mañana de ayer.