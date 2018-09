Acuña, tan fuerte como un "Toro"

Fotos CLAVE. El "Toro" Acuña comentó que está haciendo doble turno de kinesiología con el Lic. Nicolás Márquez.

13/09/2018 -

La lesión del "Toro" Acuña encendió una luz de alarma, pero los resultados de los estudios arrojaron que sólo sufrió una distensión en el isquiotibial derecho y el jugador ya está trabajando en su recuperación.

"Estoy haciendo doble turno de kinesiología, tratando de recuperarme para poder llegar bien. Lo que más tengo en la cabeza es llegar bien al 23, que es el inicio de la liga. Quiero llegar sin ninguna molestia. Estoy tranquilo", le comentó el pívot rafaelino a EL LIBERAL.

Consultado acerca de la lesión, comentó: "Estaba haciendo entrada en calor, subí para hacer una bandeja y sentí que se me puso duro el isquiotibial derecho. Decidí parar para no arriesgar nada. Por suerte no llegó a ser desgarro, sólo fue una distensión. Me deja tranquilo eso y no serán muchos días de estar parado".

Acuña también se perdió la ventana de eliminatorias con la selección nacional. "Es algo que lo venía esperando, pero bueno... Por ahí tengo la revancha en noviembre. Tengo que estar tranquilo, que no me mate la ansiedad", indicó convencido.

Por último, dejó entrever que estará a disposición para la Copa Santiago del Estero, que se jugará entre el lunes 17 y martes 18 del corriente. "Creo que voy a llegar bien. Vamos a ver cómo evolucionamos a medida que van pasando los días. Hasta ahora vengo bien. Estoy tranquilo en ese sentido", explicó ilusionado.