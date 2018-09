Puntapié inicial para el décimo capítulo en el club Coinor

14/09/2018 - CHOYA, Choya (C) Mañana se pondrá en juego la décima fecha del torneo Cien Aniversario del club Central Córdoba. Esta jornada tendrá como escenario las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad” y cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Los juegos arrancarán a las 12.30 con el siguiente orden: Carnicería Tres Hermanos vs. Veteranos; Farmacia del Rosario vs. Panificadora Suecia; La Mexicana vs. La Casa del Plomero; Cebollitas vs. Influencia; Atlético Quirós vs. Panificadora La Deseada; Icaño vs. Los Canarios y Deportivo Choya vs. M y M Deportes. Posiciones La punta está en manos de Cebollitas con 20 unidades. Lo sigue con 19 Deportivo Choya y con 17 se ubican La Casa del Plomero y Los Ferroviarios; entre otros equipos.