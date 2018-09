La fecha arranca en Borges

14/09/2018 -

Con el partido entre Maxi Fifty y Huaico Hondo, en cancha de Coronel Borges, se iniciará esta noche una nueva fecha del Torneo Sandra Alzogaray, que organiza la Asociación Femenina Amateur de Básquet (Afab).

La fecha continuará mañana en el Club Juventud, con la siguiente programación: a las 12.15, Normal Banda vs. Moreno; 14, Añatuya vs. Defensores del Sud B; 15.15, Herrera vs. Almirante Brown; 16.30, Añatuya vs. Red Star B; 17.45, Almirante Brown vs. Herrera; 19, Coronel Suárez vs. Veteranos; 20.15, Red Star vs. Central Córdoba.