La crisis impacta en acciones de empresas en el Merval

El índice Merval de las Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) subió 0,5%, a 30.200 puntos, para pasar a acumular una muy ligera mejora en pesos de 1,3% en la semana, influido por el repunte del dólar, que indirectamente contagió al resto de los activos. Una alta inflación de 3,9% en agosto pasado, más una tasa superior esperada para septiembre, y la noticia acerca de una demora en la llegada de U$S 3.000 millones del FMI este mes, llevaron a la divisa de EE.UU. a nuevos récords. No obstante, "el Merval sufre en dólares una de las peores bajas (-65%) después de la crisis del 2001. La devaluación fue del 100% con acciones del panel líder que recortaron por el 70 y el 80% en dólares agota el espacio de más baja", comentó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.En el exterior, los precios de los ADR argentinos tuvieron que lidiar con la falta de anuncios económicos y la incertidumbre propia de una devaluación sin límites precisos. Este viernes hubo números mixtos y pocas variantes para las compañías argentinas que cotizan en Wall Street, aunque aún no despegan de los valores mínimos de 2018. Entre los principales avanc e s d e l d í a , s e d e s t a c a - ron las acciones de Cresud (+2,7%); Grupo Financiero Galicia (+2,4%); y Petrobras Brasil (+2,1%). El volumen negociado en acciones fue de $ 727,60 millones No obstante, en lo que va del año, la cotización del Grupo Financiero Galicia en el Merval, pasó de $129,75 la acción a un valor de $86,10 según el último cierre de la Bolsa de Comercio de este viernes. En el último mes, la acción del mismo banco, pasó ´de $95,15 a $86,10, lo cual indica un sendero en caída. En la Bolsa de Nueva York, los ADRs del Grupo Financiero Galicia, bajaron hasta los U$S21,40, luego de haber alcanzado un pico de U$S71,20 en esta misma semana. Entre las empresas que cotizan en Wall Street, el Grupo Financiero Galicia (GFG) es el segundo que muestra una de las más grandes caídas en su cotización en lo que va del año: Perdió 67,5%. Y está con una pérdida de 4,5% en lo que va de este mes. Solo otro banco como el Supervielle, registra una caída mayor: 76,3% en lo que va del año. El Macro, es otro de los bancos castigados. Su acción cayó 66,7% de su valor en el acumulado de este año. Cabe destacar, que durante la crisis financiera de 2002, organismos oficiales como la empresa Seguro de Depósitos SA (Sedesa), el Banco Central y el ministerio de Economía, junto a otras 22 entidades privadas, ya aportaron entre todos unos $800 millones para auxiliar al Galicia. Asimismo, el Galicia logró capitalizar su deuda (canje por acciones del banco) con un grupo de bancos extranjeros acreedores, entre ellos Barclays, Citigroup, Caja Madrid, Paribas, ING, entre otros, por un monto de unos U$S300 millones.