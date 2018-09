15/09/2018 -

Su estreno estuvo a la altura y confesó que lo disfrutó. Gastón Gaudio, uno de los tres capitanes del equipo argentino de Copa Davis, admitió hoy que en esta nueva función "se sufre más" que cuando jugaba a nivel profesional.

"El primer día me dejó muy cansado, muchos nervios. Me di cuenta que se sufre mucho más de afuera que jugando, pero en líneas generales me voy contento", resaltó el bonaerense en conferencia de prensa desde el Aldo Cantoni de San Juan.

Y siguió: "Lo disfruté y hacía mucho que no sentía una adrenalina así, y me gustó".

Gaudio debutó como capitán de Copa Davis en los triunfos durante el primer día de Diego Schwartzman y Guido Pella ante Santiago Giraldo y Diego Galán, respectivamente. Hoy será el día de dobles en San Juan.