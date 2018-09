Vendedora ambulante aseguró que una comerciante le arrojó lavandina

Fotos DEPARTAMENTAL Nº 6. Los uniformados iniciaron la investigación del incidente por disposición de la Fiscalía.

16/09/2018 -

Una vendedora ambulante denunció que una mujer que tiene un local comercial, le arrojó lavandina en el rostro.

Fuentes policiales informaron que una mujer de 35 años de apellido Cativa oriunda de Tucumán, se presentó en la Departamental Nº 6 de Las Termas.

La denunciante señaló que se encontraba vendiendo medias en inmediaciones de Francisco Solano y San Lorenzo, cuando se le acercó una mujer de unos 70 años, a la cual conoce de vista porque posee un local comercial en cercanías de Francisco Solano y Dorrego.

De acuerdo con la denunciante, sin mediar palabras la comerciante le habría arrojado lavandina en el rostro.

No conforme con ello, le habría manifestado: "Si quieres denunciame, hacelo, igual a mi la Policía no me a hacer nada, yo ya soy vieja, dejá de vender. No quiero que vendas más, para eso estoy yo que pago los impuestos".

El hecho fue informado al fiscal de turno, el cual dispuso que la damnificada sea examinada en el Hospital Zonal, se corrobore si hay testigos, cámaras de seguridad en la zona y se identifique a la supuesta agresora.