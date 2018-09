Lectura del santo evangelio según San Lucas (7,1-10)

17/09/2018 - En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, ent ró en Cafarnaún. Un centur ión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. A l o í r h a b l a r d e J e - sús, le envió unos ancianos de los judíos, para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, present á n d o s e a J e s ú s , l e r o - gaban encarecidamente: “Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga”. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: “Señor, no te molestes; no soy yo quién para que entres bajo mi techo; por eso tampoco me creí digno de veni r personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo discipl ina y tengo soldados a mi s órde n e s , y l e dig o a uno: “Ve”, y va; al otro: “Ven”, y viene; y a mi criado: “Haz esto”, y lo hace”. Al o í r e s t o , J e s ú s s e a dmi r ó d e é l y, vo l v i é n - dose a la gente que lo seguía, dijo: “Os digo que ni e n I s ra e l h e e n c o n t ra d o tanta fe”. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Comentario E l E v a n g e l i o p a r e c e que es tá escog ido adrede porque es el relato de la curación del criado del centurión. Es éste el que pronunc i a l a s pa l abra s q u e l o s cristianos llevamos repit i endo en l a c e l ebra c ión de la Eucaristía desde hace siglos, justo antes de recibir la comunión: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa...”. En el Evangelio también hay que rescatar otro hecho que queda en la sombra: Jesús cura al criado de un centurión, un romano. D i c e d e é l q u e t i e n e u n a fe como no h a v i s t o en todo Israel. Interesante recordar que para Jesús no hay fronteras, idiomas, culturas... La fe marca un punto de unión que es el que nos hace participar conscientemente de la mesa de la Eucaristía. S o n d o s p e q u e ñ o s asuntos que pueden quedar en la sombra en estas l e c tura s , pe ro que completan e iluminan el significado de los primeros.