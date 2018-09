Un oso causa furor en una boda y se roba el momento

Hoy 17:33 -

En Minnesota (EE.UU.), una pareja que decidió casarse dentro de un zoológico se llevó una sorpresa con la reacción de un oso grizzli que fue testigo de la boda.

El enorme carnívoro no parecía muy complacido mientras los enamorados intercambiaban miradas y besos durante la ceremonia. Sus gestos y muecas hilarantes se robaron la atención.

La escena resultó tan inusual y divertida que el novio decidió compartir algunas fotografías en la red social Reddit este jueves.

"Nos casamos en el zoológico y este oso tuvo una interesante reacción a primera vista", escribió.

"El oso estaba algo así como: '¿En serio Susan?, ¿con ese tipo?'", opinó un usuario.

"Parece el amigo que en secreto sentía algo por la novia y finalmente perdió toda esperanza". "¿El cura no dijo lo de 'si alguien tiene alguna objeción que hable ahora o calle para siempre'?", expresaron otros internautas.

