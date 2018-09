Video | Maradona debutó con una goleada y Juárez fue titular

18/09/2018 -

¡Qué debut, Diego!, el ex capitán y entrenador de la selección argentina de fútbol debutó anoche con un triunfo por 4 a 1 ante Cafeteleros y le devolvió la alegría y la sonrisa a Dorados de Sinaloa.

Los goles del conjunto que milita en la segunda división del fútbol mexicano fueron anotados por Vinicio Angulo (3) y Escoboza. Para los perdedores descontó Sebastián Ibars. La otra buena noticia fue la inclusión como titular en el equipo de Maradona, del santiagueño Facundo Juaréz.

El ex Unión Santiago y Mitre jugó los 90 minutos y así pudo darse el gusto de ser dirigido oficialmente por uno de los ex futbolistas más grande de la historia. Para Cafeteleros, también jugó de titular un conocido por los santiagueños: Diego Diellos, ex Central Córdoba.