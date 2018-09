El dólar cerró en $40,12 y en 8 días el BCRA usó U$S1.192 M para frenar el alza de la divisa

20/09/2018 -

En el promedio de bancos y casas de cambio de la City porteña el dólar cerró a $40,12 con un retroceso de $0,38 tras una nueva intervención del Banco Central que vendió unos U$S 196 millones en tanto en el mercado mayorista se transó al cierre a $39,21, unos 52 centavos menos (-1,3%) que el martes.

Las ventas de contado del Central alcanzaron U$S 195 millones, mientras que las reservas internacionales finalizaron en U$S 49.024 millones, con disminución de U$S 196 millones respecto al día hábil anterior.

El Central a través de diferentes mecanismos de intervención, en 8 ruedas consecutivas de este mes, desembolsó U$S1.192 millones para contener al dólar. En el transcurso del año, las ventas de propias reservas efectuadas por el Banco Central, o las realizadas por la entidad a cuenta del Tesoro nacional, ascienden a U$S 19.012 millones.

Un dato para tener en cuenta es que el crédito solicitado al FMI en junio, por U$S50 mil millones es para cubrir una serie de desembolsos en un lapso de 3 años. Hasta ahora, el FMI desembolsó U$S15.000 millones el 22/6. Y, estaban previstos, otros U$S3.000 millones en septiembre.

En este contexto, el monto operado en el segmento de contado (spot) sumó USD 694,6 millones, mientras que en futuros se negociaron $1.153,1 millones en el Rofex, más U$S 56,5 millones en el Mercado Abierto Electrónico.

Futuro

Los contratos de dólar futuro (en pesos atados al tipo de cambio) terminaron a $39,65 para fin de mes, y a $43,78 para diciembre.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, consideró que el movimiento del billete verde está "celosamente custodiado por el BCRA" tras la última licitación de Lebac.

En esa última licitación el Central fijó la tasa en 45% anual. Adjudicó $150.000 millones, pero liberó $232.000 millones.

Para evitar que el excedente vaya al dólar, el Tesoro licitó Letras en pesos capitalizables (Lecap) que absorbieron $107.374 M. de la plaza financiera.