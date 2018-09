Fotos Falleció el reconocido músico bandeño Luis Alberto Lazarte

Durante la madrugada de este jueves, dejo de existir el reconocido guitarrista de La Banda, Luis Alberto Lazarte.

El artista, de destacada trayectoria, padecía una larga agonía por una enfermedad terminal.

A Lazarte lo sepultarán hoy a las 18, en un cementerio privado de La Banda.

Lazarte fue guitarrista de Carlos Carabajal, con quien viajó a España en una gira europea que fue propiciada por "Almagato", un grupo de rock español que interpretaba el repertorio de Carlos Carabajal al ritmo del rock, el heavy rock especialmente.

Vale Carabajal, hija de Graciela y nieta de Carlos Carabajal, recordó que Luis Lazarte, con su particular gracejo le “hizo creer a Carlos que era el Charly García del folclore santiagueño, cuando nadie lo hacía. Fuiste fiel todos los días, ensayando, lustrando las violas, viajando por el mundo, compartiendo todo. Hoy es el día más triste, para tu guitarra, para tu amada familia, para los amigos, todos los que te conocimos y disfrutamos de vos, de tu punteo inolvidable, de las copas amigas. Duele estar lejos y no poder estar ahí, duele no sentir los abrazos necesarios en este triste momento”.



Luis Lazarte y Alito Toledo cuando integraban Las Voces del Atardecer.