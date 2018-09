Quilmes tendrá un complicado partido ante el Niupi FC

21/09/2018 - En el predio El Potrerito, de Maquito, se pondrá en juego mañana una nueva fecha del campeonato Clausura “La Boutique Deportiva” que organiza la Liga Ratonera, con una cartelera que ofrece partidos con distintos condimentos. Uno de los partidos que se robará toda la atención será el que protagonicen en el segundo turno de la cancha 2, los equipos de Quilmes y Niupi FC. Los Cerveceros, son candidatos al título, pero enfrente estará un equipo complicado que también peleará por los tres puntos. La programación completa, se detalla a continuación. Programación En cancha 1, Predio El Potrerito I: Sacachispas vs. Los Potreros 13.30; Kinesiologos F.C. vs. Metalúrgica Dorrego 15.20; La 59 F.C. vs. Fútbol y Amistad 17.10. En cancha 2: Quilmes vs. Niupi 14.30; Tiendas Tukys vs. Shunko 16.30. En cancha 3: Barrio Juramento vs. Cache F.C. 14.30; Villa Alem vs. El Puente 16.30. En cancha 4: Los Magos vs. Los Pibes 14.30; Galácticos vs. Ciudad Satélite 16.30. En cancha 5: All Boys vs. Nápoli Black 14.30; La Fusión F.C. vs. Carlitos Legui FC 17. Quedaron suspendidos y sujetos a una nueva programación, los siguientes encuentros. Hampones vs. Achalay FC; La Estafeta vs. Nápoli; Corralón Abdala vs. Bastianos FC; Los Vagos del Mosconi vs. Rhogar; Barrio Inglés vs. Francisco de Victoria.