El domingo se jugará la fecha 25

21/09/2018 - La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera hará disputar este domingo la fecha 25 del Torneo Anual, a partir de las 10. La programación es la siguiente: en Polideportivo Luz y Fuerza, Luz y Fuerza vs. Central Córdoba. En Filial 23, Molinari /55 vs. Simusa. En Estudiantes de Maco, Tapicería Perú vs. Ateneo San Roque. En El Triángulo, El Triángulo vs. Óptica Bella Vista. En Asociación, Gus-Mar vs. Reparaciones Ismael Díaz. En Vinalar, Trigoría vs. Carrizo Bombas de Agua. En Calle 14, Km 49 Ropa Informal vs. Veteranos de Estudiantes. Estrella del Norte ganó puntos a Ima Construcciones