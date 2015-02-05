CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de septiembre de 2018
A LAS 19.45 CINE. GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR.
Por El Liberal
22/09/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.15 CINE. FLICKA
19.45 CINE. GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 CAMPEONATO FEDERAL DEL ASADO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.04 LA MOMIA
09.27 DUPLICIDAD
11.54 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
13.36 HOP. REBELDE SIN PASCUA
15.26 LA MOMIA
17.50 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
19.32 DUPLICIDAD
22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
23.34 DÉJÀ VU
TCM
09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.18 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.33 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
11.59 TANGO Y CASH
14.17 SIN MIEDO A LA MUERTE
16.05 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17.56 TRIPLE IDENTIDAD
19.55 EL DEMOLEDOR
22.00 SOLDADO UNIVERSAL
23.54 LA MÁSCARA DEL ZORRO
TNT
07.43 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
09.19 SHAUN EL CORDERO. LA PELÍCULA
10.45 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
10.48 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
13.38 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
16.07 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
18.59 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE. PARTE 2
00.23 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
00.26 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
SPACE
06.25 LOS INTRUSOS
07.57 CIUDAD EN LLAMAS
09.44 EL AVENTURERO. LA MALDICIÓN DE LA
CAJA DE MIDAS
11.38 KRAMPUS. EL TERROR DE LA NAVIDAD
13.38 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
16.08 EL SÉPTIMO HIJO
18.12 LA MONTAÑA EMBRUJADA
20.07 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
22.00 GODZILLA
CINECANAL
10.25 EL GRAN HOTEL BUDAPEST
12.15 HOME. HOGAR DULCE HOGAR
13.40 EL HOBBIT. LA DESOLACIÓN
DE SMAUG
16.05 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER
VENGADOR
17.37 EL PRECIO DEL MAÑANA
19.35 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE
LOS CAÍDOS
22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
REVOLUCIÓN
23.50 SIETE DESEOS
SONY
09.00 WTA TORAY PAN PACIFIC OPEN - T.
2018 - SEMI FINAL 1
11.00 WTA TORAY PAN PACIFIC OPEN - T. 2018
- SEMI FINAL 2
13.00 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS
15.00 EL RITMO DEL ÉXITO
17.30 A TRAVÉS DEL UNIVERSO
20.00 MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT
22.15 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN MARTÍN JUÁREZ Y
SU GRUPO; QUICHUA MANTA Y
ARTISTAS INVITADOS.
CCB
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* MAÑANA, A LAS 18, “LA NUEVA
CUMBIA” OFRECERÁ UN SHOW
EN EL CICLO “RECITALES DE
SADAIC”.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2699-2799)
* SÁBADO 29, A LAS 22,
AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS
25 AÑOS DE TRAYECTORIA.
BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE
PARANOIA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, ARIEL CAMAÑO PRESENTA
ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN
LOS NOMBRADORES DEL
ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI”
CARABAJAL, MAITE, ALEJANDRO
DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI
SALVATIERRA.
CASA DEL
FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21,
CON ENTRADA GRATUITA, LA
MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
22/09 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
00:20 (Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN
22/09 - 23/09 14:30(Cast) 17:00
(Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
22/09 - 15:00 (cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:50
(Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
22/09 - 23/09 14:00 (Cast) 16:10
(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
22/09 - 23/09 14:10 (Cast) 16:20
(Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA
22/09 22:40 (Cast) 00:50 (Cast)
HISTORIAS DE
ULTRATUMBA (2D):
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
22/09 - 23/09 18:25 (Cast) 20:30
(Subt) 22:35 (Subt) 00:40 (Subt)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
22/09 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO
JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES ESTRENO APTO
TODO PÚBLICO CON RESERVA Y
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30