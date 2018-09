CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de septiembre de 2018

22/09/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.15 CINE. FLICKA

19.45 CINE. GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 CAMPEONATO FEDERAL DEL ASADO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT

CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.04 LA MOMIA

09.27 DUPLICIDAD

11.54 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

13.36 HOP. REBELDE SIN PASCUA

15.26 LA MOMIA

17.50 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

19.32 DUPLICIDAD

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

23.34 DÉJÀ VU

TCM

09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.18 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.33 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

11.59 TANGO Y CASH

14.17 SIN MIEDO A LA MUERTE

16.05 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.56 TRIPLE IDENTIDAD

19.55 EL DEMOLEDOR

22.00 SOLDADO UNIVERSAL

23.54 LA MÁSCARA DEL ZORRO

TNT

07.43 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

09.19 SHAUN EL CORDERO. LA PELÍCULA

10.45 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

10.48 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

13.38 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

16.07 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

18.59 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE. PARTE 2

00.23 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

00.26 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

SPACE

06.25 LOS INTRUSOS

07.57 CIUDAD EN LLAMAS

09.44 EL AVENTURERO. LA MALDICIÓN DE LA

CAJA DE MIDAS

11.38 KRAMPUS. EL TERROR DE LA NAVIDAD

13.38 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

16.08 EL SÉPTIMO HIJO

18.12 LA MONTAÑA EMBRUJADA

20.07 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

22.00 GODZILLA

CINECANAL

10.25 EL GRAN HOTEL BUDAPEST

12.15 HOME. HOGAR DULCE HOGAR

13.40 EL HOBBIT. LA DESOLACIÓN

DE SMAUG

16.05 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER

VENGADOR

17.37 EL PRECIO DEL MAÑANA

19.35 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE

LOS CAÍDOS

22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

REVOLUCIÓN

23.50 SIETE DESEOS

SONY

09.00 WTA TORAY PAN PACIFIC OPEN - T.

2018 - SEMI FINAL 1

11.00 WTA TORAY PAN PACIFIC OPEN - T. 2018

- SEMI FINAL 2

13.00 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS

15.00 EL RITMO DEL ÉXITO

17.30 A TRAVÉS DEL UNIVERSO

20.00 MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT

22.15 ONE DIRECTION. ASÍ SOMOS





A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN MARTÍN JUÁREZ Y

SU GRUPO; QUICHUA MANTA Y

ARTISTAS INVITADOS.

CCB

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* MAÑANA, A LAS 18, “LA NUEVA

CUMBIA” OFRECERÁ UN SHOW

EN EL CICLO “RECITALES DE

SADAIC”.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2699-2799)

* SÁBADO 29, A LAS 22,

AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS

25 AÑOS DE TRAYECTORIA.

BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE

PARANOIA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, ARIEL CAMAÑO PRESENTA

ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN

LOS NOMBRADORES DEL

ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI”

CARABAJAL, MAITE, ALEJANDRO

DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI

SALVATIERRA.

CASA DEL

FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21,

CON ENTRADA GRATUITA, LA

MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

22/09 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)

00:20 (Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN

22/09 - 23/09 14:30(Cast) 17:00

(Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

22/09 - 15:00 (cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:50

(Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

22/09 - 23/09 14:00 (Cast) 16:10

(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

22/09 - 23/09 14:10 (Cast) 16:20

(Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA

22/09 22:40 (Cast) 00:50 (Cast)

HISTORIAS DE

ULTRATUMBA (2D):

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

22/09 - 23/09 18:25 (Cast) 20:30

(Subt) 22:35 (Subt) 00:40 (Subt)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

22/09 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

22:20 (Cast) 00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO

JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES ESTRENO APTO

TODO PÚBLICO CON RESERVA Y

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30