Para analistas, colocar una banda de flotación al dólar no soluciona la alta inflación

23/09/2018 -

Dos economistas consultados por el MIX ECONÓMICO plantearon sus posturas con respecto a qué incidencia puede tener la implementación de una banda de flotación para el valor del dólar, una alternativa para detener la corrida cambiaria que impulsa el Gobierno y lo que, a su vez, marcaría el dejar atrás la postura respecto de que el valor de la divisa la fije el mercado. Juan Luis Bour de la consultora Fiel y Camilo Tiscornia de CyT Asociados señalaron que es factible su implementación pero, en especial Tiscornia indicó que “no es una buena idea” implementarla anunciando su instrumentación a la vez que Bour, agregó que no solucionará el problema del traspaso a precios del valor de la divisa, aunque si bien puede morigerar ligeramente su impacto, la inflación “va a seguir con tasas que superarán el 40% por varios meses entrado el 2019”.

Para Bour, la banda de flotación del dólar “se puede plantear en la medida que se está completando el desarme de la posición de LEBA C. A ello se suma un acuerdo más amplio y actualizado con el FMI, que da espacio de estabilidad para un período algo más prolongado, y finalmente la eventual aprobación del presupuesto 2019 con el objetivo de equilibrio primario. Todo esto es un paquete que en caso de darse podría generar una apreciación importante del dólar. La mejor manera de evitarlo es armar una banda con piso y techo que vayan subiendo con el tiempo (ni techo ni piso se pueden dejar apreciar mucho, y le permite corregir cada tanto). Hay que evitar un banda muy estrecha porque facilitaría el carry trade (bicicleta financiera)”. Consultado si esta medida impactará en la baja de la inflación, el economista señaló que “el traspaso a precios va a continuar pero en lugar de prever un dólar de 42 o 44 para fin de año, tenemos un escenario de un dólar más bajo. En el margen ayuda a frenar un poco la inflación, pero aún así no nos escapamos de números muy altos mensuales en setiembre y octubre, y tasas interanuales que superarán el 40% por varios meses hasta entrado el 2019”. Rescató sin embargo, que “es una buena señal al mercado, porque al menos indica que hay algún poder de fuego hacia arriba, y que quizás no se deje apreciar demasiado el peso. Veremos”, agregó.

A su vez, el economista Camilo Tiscornia, señaló que “no me parece una buena idea implementar una banda de flotación del dólar como un mecanismo anunciado, creo que el tipo de cambio tiene que seguir siendo flotante y, en todo caso, que el Banco Central intervenga cuando considere conveniente, intervenga para evitar que suba demasiado como por ejemplo en un nivel de $41 ó $42, ahí tendría que intervenir porque es exageradamente alto, y también tal vez si cae demasiado porque se recupera mucho la confianza, también debería intervenir”. Añadió que “en los hechos tendría que actuar como si estuviera en una banda, pero no debería anunciar o comprometerse a mantener una banda de precios. No creo que eso ayude. Me parece que el foco tiene que estar en los agregados monetarios, eso es una buena idea, me parece que es lo mejor que va a ayudar desde el punto de vista del control de la inflación, para el mercado lo más importante es la parte fiscal más que lo monetario, el régimen monetario es secundario en este momento frente a la preocupación fiscal”. l