Seguirá preso el policía que le contaba "cuentos" a su hijastra para abusarla

Fotos AUDIENCIA. Las partes realizaron sus planteos ante la Justicia de La Banda, que ordenó que el funcionario siga preso.

23/09/2018 -

A través de una audiencia, la Justicia de La Banda dispuso que un agente de policía siga detenido, acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja a quien el contaba cuentos, para someterla a sus bajos instintos.

El aberrante hecho fue denunciado en el mes de abril por la abuela de la menor, una niña de 4 años, quien le contó a la mujer que la pareja de su madre le había contado un cuento de la "oveja negra" y por ello le dolían sus partes íntimas.

Durante la audiencia, el abogado defensor del funcionario policial solicitó al juez de Control y Garantías -Dr. Raúl Santucho- el sobreseimiento de su cliente entiendo que no existen elementos directos en contra de su cliente.

Ante el pedido del letrado, la Unidad de Abusos Sexuales de La Banda -representada por la Dra. Ana Azar- se opuso rotundamente al pedido manifestando que el aún no está vencido el plazo de la Investigación Pública Penal.

Además, indicó que hay evidencias que ameritan el grado de sospecha sobre la autoría del caso, en contra del funcionario. También expresó que aún falta recibir el informe de varias medias solicitadas.

Sobre el caso cabe recordar que la abuela de la menor se presentó en una dependencia policial de la ciudad capital y contó que la pequeña reside con su madre en La Banda y que mientras estaba de visita en su casa le confesó a sus tíos que le dolían sus genitales.

Ante las declaraciones de la víctima, su tía comenzó a interrogarla para preguntarle qué le había sucedido, a lo que la menor no le respondió. Al preguntarle sobre el cuento de la "oveja negra" la pequeña hizo seña con su mano recorriendo su pierna. Su abuela la bañó y cuando estaba en la ducha, la pequeña le pidió que no le tocara la colita porque le dolía mucho. Además la víctima le confesó que el acusado era quien le contaba el cuento y que su mamá ya le había dicho al acusado que "no le cuente más ese cuento". El juez rechazó el pedido de la defensa y ordenó que el policía siga detenido.