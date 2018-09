Citaron al hermano de Ricardo Jaime

24/09/2018 -

Ricardo Jaime fue el primer ex funcionario kirchnerista en admitir que fue coimeado. Lo hizo en un caso judicial en el que se demostró que empresas a la que debía controlar mientras fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner le pagaron coimas. También fue el primero de los ex funcionarios imputados en casos de corrupción en quedar detenido. Está alojado en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016 y en octubre lo enjuiciarán por otros cinco casos de corrupción al mismo tiempo. Y quien también está involucrado es Daniel Jaime, su hermano, quien vive en Brasil y que pidió -por razones económicas- no asistir al juicio oral. Daniel Jaime, que durante el kirchnerismo obtuvo contratos vinculados con empresas que estaban bajo el control de su hermano, tendrá que presentarse porque de no hacerlo podría ser detenido.