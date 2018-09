Comercios abrirán por la baja en las ventas

24/09/2018 -

El Sindicato de Empleados de Comercio, integrante de la CGT, es otro de los gremios que se adhiere a la medida de fuerza a nivel nacional y provincial. Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero decidió no adherir al paro del 25 dispuesto por la central obrera a nivel nacional. Ante ello, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, pidió que se respete el derecho a huelga de los trabajadores y que no haya presiones. Además, remarcó que esta medida busca mandar una señal al Gobierno nacional y no en contra de la actividad. La Cámara, por su lado, a través de un comunicado, precisó que "sostener las fuentes de trabajo depende del esfuerzo de todos. Por eso, el 25 de septiembre los comercios abrirán normalmente, ante la grave situación por la que atraviesa el sector"