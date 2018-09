VIDEO |Guilermo explica por qué no jugaron Cardona, Pérez y Zárate

Hoy 08:00 -

Guillermo Barros Schelotto no dudó en argumentar y dar los motivos por los cuales se la jugó por estos once para enfrentar a River en el Súper, dejando por ejemplo a habituales titulares como Cardona, Pablo Pérez y Zárate afuera, quienes ingresaron en la segunda parte. "Cardona había tenido una molestia en el tobillo; Pablo Pérez no llegaba bien después de haber jugado los últimos dos partidos y de haber pedido el cambio en el último, y lo de Zárate fue una decisión táctica", expresó.

Otra de las polémicas giró en torno a la salida de Jara en el primer tiempo, pero el Mellizo fue bien claro: "Me pidió el cambio". Y explicó la razón por la cual se la jugó por Cardona en cancha y Nández como lateral derecho, posición en la que no es habitual verlo: "Siempre deja el corazón en la cancha. Las necesidades del resultado hicieron que jugara ahí . Creo que cumplió. No creo que hayamos sufrido defensivamente, no nos vimos nunca superados".