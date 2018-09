Scaloni: "Lo mejor ahora es que Messi no venga"

Hoy 18:09 -

Este lunes y durante su asistencia en Londres a la gala de los premios The Best, como actual entrenador de la Selección, Lionel Scaloni dialogó con los medios adelantando que la lista para los amistosos de octubre del combinado nacional saldrá en las próximas horas. Además, confirmó que Messi no estará en esta convocatoria y que no piensa en seguir como entrenador principal de Argentina.

"Hablé con él -Messi- y seguimos pensando que lo mejor es que no venga, que no esté. Estamos en una etapa diferente y estos chicos -los que serán convocados- tienen que seguir poniéndose la camiseta de la Selección y ver qué es lo que demuestran, que es lo más importante", comentó al respecto Scaloni.

Con respecto a su continuidad como entrenador, el DT fue contundente: "Desde el primer momento nos dijeron que era por seis partidos. ¿Cómo no va a ser lindo estar en la Selección? Pero sería desviarme de la realidad, porque mi ficha es el sub 20"

Al referirse al entrenador que sea elegido para esta nueva etapa, Scaloni expresó: "Es él quien tiene que decidir si estos chicos tienen capacidad para vestir esta camiseta o de lo contrario llamará a los jugadores que tanto nos dieron".