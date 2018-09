Beckham quiere a Zidane como DT del Inter Miami 2020

25/09/2018 -

David Beckham avanza con su proyecto deportivo en la MLS, donde debutará con Inter Miami en 2020.

El ex futbolista inglés es dueño de la franquicia y, si bien aún falta, quiere formar un equipo competitivo. Por eso, según publicó el periódico inglés The Mirror, va por un entrenador campeón en la Champions League: Zinedine Zidane, ex DT del Real Madrid y compañero de Beckham en el conjunto "merengue" cuando eran futbolistas.

A casi cinco meses de su renuncia del club español, el francés ha sonado para Manchester United, ya que José Mourinho está en la cuerda floja. Y también se lo nombró como opción para PSG, donde actualmente está el alemán Thomas Tuchel.

Los jugadores

Conforme a lo citado por el periódico español Sport, otros nombres que le interesan a Beckham para delinear su equipo son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney (jugadores que tendrían edades acordes a la competición norteamericana).