Mañana y el sábado se jugarán las semifinales

26/09/2018 -

Tras el breve receso del fin de semana pasado, por el festejo del Día del Estudiante, el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol programó las semifinales del Torneo Clausura, en sus cuatro categorías: Sexta, Séptima, Octava y Novena. Los cotejos se jugarán mañana por la tarde, en el estadio Ciudad de La Banda del club Sarmiento, y el sábado por la mañana, en cancha de Villa Unión, también de La Banda. Cabe recordar que el "Profesor" fue el único que logró clasificar en todas las categorías a esta instancia.

El programa de mañana desde las 18.30 en Sarmiento es: Banfield vs. Sarmiento (Séptima), Sarmiento vs. Mitre Amarillo (Sexta), Unión Santiago vs. Sarmiento (Novena) y Mitre Negro vs. Unión Santiago (Sexta).

En tanto, el sábado desde las 8 en Villa Unión, jugarán: Central Córdoba vs. Vélez (Octava), Independiente de Fernández vs. Central Córdoba (Novena), Comercio vs. Independiente de Fernández (Séptima) y Sarmiento vs. Comercio (Octava).