Instituto debutó con una victoria frente a Libertad

26/09/2018 -

Instituto de Córdoba, que mañana recibirá a Quimsa, debutó anoche en el Súper 20 con una ajustada victoria por 78 a 75 sobre Libertad de Sunchales, que el viernes será anfitrión de Olímpico.

Las figuras del partido fueron Leandro García Morales (21) y Facundo Piñero (14).

En Corrientes, Regatas venció a La Unión de Formosa por 86 a 84, con una destacada actuación de Anthony Smith, con 21. En la visita, el santiagueño Sebastián Acevedo jugó 16 minutos y terminó con 4 puntos y 3 rebotes.

En Bahía Blanca, Weber Bahía derrotó a Quilmes por 88 a 76, con un gran trabajo de Facundo Corvalán (25).

Y en Río Gallegos, Ferro venció a Hispano Americano 91 a 86, con los aportes de Iván Gramajo y Kevin Hernández, ambos con 22 puntos.

Esta noche jugarán: Boca vs. Obras, Peñarol vs. Argentino (J) y San Martín vs. Estudiantes.