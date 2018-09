Para jefe de la Federación de Taxis, el paro "no es solución"

26/09/2018 -

El secretario general de la Federación de Taxis, José Ibarra, consideró que "el paro no es la solución" en referencia a la huelga nacional que llevaban adelante la CGT y otras organizaciones sindicales.

"No desconocemos la situación que atraviesa el país, pero el paro no es la solución, el árbol no tiene que tapar el bosque", remarcó.

Ibarra puntualizó: "Hay momentos y momentos para hacer un paro, éste no es el momento, el camino es el diálogo".

Ibarra fue uno de los firmantes del comunicado con el sello de las 62 Organizaciones Peronistas que había salido a oponerse a la medida de fuerza.

El texto contó con las firmas de Ramón Ayala de los trabajadores rurales de Uatre, Alejandro Poli de remiseros, Oscar Mangone del gremio del gas, y Fabián Hermoso de Químicos.

Ibarra también dijo: Nosotros los taxistas venimos sufriendo con todos los gobiernos y si no trabajamos no vivimos".