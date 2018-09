Mañana se define el campeonato del fútbol amateur loretano

28/09/2018 - LORETO, Loreto (C). Se disputa mañana, completa, la última fecha del torneo Daniel “Kanky” González organizado por la Afal (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos) a la que llegan cuatro equipos con posibilidades de coronarse campeones de la temporada 2018 del futbol amateur loretano, el que se caracterizó por la paridad entre todos los equipos que animaron al tradicional campeonato loretano. El Bº Libertad que lidera la tabla de posiciones con 39 puntos es el candidato para ascender a lo más alto del podio ya que no depende de ningún resultado y con solo ganar se consagrará campeón, a un punto se ubica El mechero y con 37 puntos Los Esquineros y con menos posibilidades La Avenida con 36 punto esperan un milagro. La última fecha estará animada por los siguientes encuentros Albañiles vs. Los Bushcas; Jorge Newbery vs. Los Pinchas; Esquineros vs. Defensores de Remanso; Defensores de Libertad vs. Bº Libertad; Alberdi vs. Alma y Vida; Avenida vs. FCTC.; San Esteban vs. Bº Oeste; Zona Roja vs. CSDBO; 48 Viviendas vs. Mechero; Colonia vs. Palermo. Resultados de la décima novena fecha se enfrentarán La Colonia 0, 48 Viviendas 0; Alberdi 7, San Esteban 0; Bº Libertad 2, CSDBO 0; Defensores de Libertad 0, Los Pinchas 2; Bº Jorge Newbery 0, Alma y vida 0; Barrio Oeste 0, Los Bushcas 2; Mechero 2, Defensores de Remanso 0; Palermo 1, Avenida 0; Esquineros 3, F.C.T.C. 1; Albañiles 2, Zona Roja 0.l