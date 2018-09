Javier Rossi feliz por el momento, pero no quiere descuidar el torneo

Fotos IMPORTANTE El delantero convirtió el tanto de la victoria de Central Córdoba ante Brown de Adrogué, por la Copa Argentina.

28/09/2018 -

El delantero de Central Córdoba, Javier Rossi, autor del tanto de la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina ante Brown de Adrogué, hizo pública su felicidad por el logro, aunque pidió no descuidar el Torneo Nacional B y apunta a ganar los tres puntos, el lunes.

Estoy contento por el grupo que se bancó estar afuera una semana lejos de la familia. No se pudo ganar en Junín, pero se sumó un punto importante y después en la Copa Argentina, logramos ganar y avanzar de fase. Nos sentimos felices y contentos por el logro", confesó el "Bicho" en diálogo con EL LIBERAL.

Aunque aclaró que en el Nacional B deben conseguir resultado rápidamente para no perder pista.

"Nos falta afianzarnos más en la categoría. Es lo más importante y no podemos desviarnos, ni confundirnos lo que es Copa Argentina a lo que es el Nacional B y todos vamos a hacer lo posible para empezar encaminar al equipo en el torneo, algo que buscamos desde el principio y no se nos dieron los resultados", aclaró el ex Morón.

Aunque en su carrera tuvo la fortuna de haber marcado muchos goles, el "Bicho" dijo que el tanto ante Brown lo disfrutó por la confianza que se depositó en él.

"Llegué a aquí y las cosas son buenas y positivas. Agradecí al cuerpo técnico y los dirigentes para poder llegar aquí. Yo solo debo cumplirles con mis ganas de jugar, los goles y las cosas se están encaminando a nuestro favor. Este es un momento para disfrutar y seguir trabajando".

Por último anticipó lo que planean para el duelo del lunes a las 22, en el Terrera.

"Vamos a salir a buscar el partido, pero con cautela e inteligencia, porque es un equipo que juega bien de contra. Seguramente el entrenador debe estar pensando en lo mejor del equipo y buscando las debilidades del rival".