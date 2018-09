Hoy 22:18 -

En la 7ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol se suspendieron tres partidos: Rosario Central vs. San Martín de San Juan, por pedido de la policía santafesina, y San Lorenzo vs. Atlético Tucumán y Estudiantes vs. Newell’s por inclemencias del tiempo.

En un primer momento se pensó que el partido entre el “Ciclón” y los tucumanos se llevaría a cabo en la próxima fecha FIFA del 13 y 14 de octubre, sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud por lo que se descartó esta posibilidad. Por éste mismo motivo, ya se piensa la reprogramación de River – Defensa y Justicia y Huracán – Argentinos Juniors.

A todo esto se suma una complicación más: mientras que los clubes involucrados estén en otra competencia será muy difícil encontrar un hueco sin perjudicar sus intereses en alguno de los torneos. Es decir que primero deberán quedar eliminados ya sea de la Copa Argentina o de la Copa Libertadores.

El primero que puede quedar liberado es el Decano, quien debe dar vuelta un 0-2, ante Gremio, en Brasil, pero asimismo debe esperar por el resultado de San Lorenzo en la Copa Argentina. A todo esto hay que sumarle el partido entre el “Pincha” y el “Halcón”, suspendido a los 26 del primer tiempo por tormenta eléctrica.

A fin de cuentas, ¿cuándo se jugarán los partidos suspendidos de la Superliga? Posiblemente recién a mediados de noviembre, entre el 16 y 18, pero por ahora todo es una incógnita.