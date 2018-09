La imaginación en TENSIÓN NARRATIVA

30/09/2018 -

Su amiga Leila Guerriero había sentenciado que “un periodista que no lee, es lo mismo que un carnicero a quien le da asco la carne”. Desde adolescente, Federico Bianchini se inmiscuyó en el ámbito literario, hasta que vio en el periodismo “una opción” para que le paguen por escribir. Un cronista nato que no descuida las herramientas básicas de la narrativa para contar una historia, sabe meterse de lleno a esas aventuras de consecuencias azarosas. Aprovechando su visita a Santiago, Federico dictó en la Unse un taller intensivo de herramientas narrativas para profesionales, estudiantes de periodismo y de comunicación social. En diálogo con EL LIBERAL, el escritor habló de su faceta de cronista en el periodismo y la ficción, el experimento de la creatividad narrativa y el uso de las herramientas que se utilizan en la ficción para poder contar una historia verosímil. También, contó acerca del crowdfunding o financiamiento colectivo, para poder publicar sus libros, una herramienta que habilita internet, y que exige que los que solicitan el apoyo financiero ofrezcan, a cambio, determinadas “recompensas” según el aporte realizado. Pero además de todo eso, Bianchini presentó en Santiago del Estero su primer trabajo de cuentos “Personajes Secundarios” (El bien del Sauce edita), y para hablar de “qué pasa cuando los periodistas escriben ficción”.

¿Cuál es el material del que te nutriste para armar los cuentos de “Personajes Secundarios”?

-Este libro “Personajes secundarios” lo vine escribiendo hace mucho tiempo. En realidad, empecé escribiendo ficción y en un momento, me puse a pensar cómo podía hacer para vivir de la ficción y me di cuenta que era muy complejo. Entonces vi en el periodismo una manera de acercarme a la escritura de manera rentable. Paralelamente escribía cuentos, hasta que empecé a publicar crónicas, y me acerco aplicando las herramientas de la ficción al periodismo, y después se generó una cuestión de publicar libros de crónicas y aparecieron interesantes temas que fueron tratados en “Antártida, 25 días encerrado en el hielo” (Tusquets) y “Cuerpos al límite” (Aguilar) y ahora “Personajes Secundarios”.

¿Hasta dónde llega tu libertad narrativa? ¿Empleas las mismas herramientas narrativas en la crónica y en el cuento o van por caminos distintos?

-Yo siempre hablo de la analogía de un carpintero que tiene que hacer una mesa o un adorno. La crónica sería la mesa, de ahí lo que se utiliza como materia prima: la madera, el hierro, martillo y demás herramientas. Ahora, la intención y el procedimiento son diferentes. Hay muchas similitudes en cuanto a lo que hacemos hay que trabajar con palabras en ambos casos, sin embargo, son como dos juegos distintos con reglas diferentes. Cuando uno escribe ficción o hace periodismo, la materia prima siguen siendo las palabras, y las herramientas retóricas que se emplean en uno u otro caso, son iguales. En la ficción, lo que uno busca es construir un verosímil, y que de alguna manera las palabras desaparezcan, y lo que se genere con ese artificio narrativo, sea una historia que se mete en la cabeza del lector. En cambio en la crónica, lo verosímil está dado. Ya se sabe lo que sucedió y lo que hay que hacer es otra cosa, porque incluso el lector ya tiene alguna noción previa de un determinado hecho, porque lo vio en alguna agencia de noticas o porque es un tema conocido, y entonces con la crónica lo que se hace es una visita más profunda a ese tema. Son distintos juegos, pero interesantes al fin.

Al tener una base de lectura amplia y con cierto entrenamiento de escritura, pareciera ser más fácil volcar tu experiencia de narrar una historia al mundo del periodismo, lo cual explica la importancia de leer siempre…

-Justamente esto tiene que ver con la lectura. Muchas veces me pasa en el taller con algún alumno que quiere contar un hecho en su crónica con frases hechas y trilladas. Siempre pregunto qué autor les gusta leer y pido que lean algún texto para saber cómo contarlo. Esto tiene mucho que ver con la representación de la crónica, que a veces alguien dice “esto es poético”, y no sé si es así, en todo caso, esa persona cree que es poético.

En Santiago es posible advertir jóvenes que están aportando otro estilo de narrar y contar historias desde la crónica, ¿vos como te relacionas con tus alumnos o jóvenes que recién se vuelcan en el periodismo?

-Me hiciste acordar un caso particular con mi hija de 7 meses. Cuando le hablo y, la manera en que le cuento algo, es impresionante como ella, cuando hago una pausa, o pongo un quiebre en el tono de voz, su atención aumenta. Y esto tiene que ver con que nosotros desde muy chicos, aprendemos a través de relatos, entonces si a esa persona le interesa construir un relato en el sentido más neutro de la palabra, como cualquier texto periodístico que no deja de ser un relato, me parece que es importante la lectura. También es una cuestión muy personal, y no se puede obligar a alguien que lea. Cuando doy un taller, digo: “Leí un texto que me explotó la cabeza, se los mando y si pueden, lo leen…”, y así lo leen muchos, y no vas en contra de ellos, como obligándolos, pero sí generas mayor curiosidad.

Siempre destacas que hacer crónicas es una excusa para vivir las experiencias, para estar atento de esos pequeños detalles que van a enriquecer nuestro trabajo…

- Eso es una cosa interesante, pero también lo está quizá al buscarlo en la nota cotidiana en algo que uno cubre todo el tiempo, cuando decides ver el lado particular de las cosas. A lo mejor, el recepcionista de la Casa de Gobierno, sea un personaje secundario para muchos, pero para un periodista puede ser un protagonista de historias interesantes, por qué no.

¿Qué lugar ocupa Abelardo Castillo en tu formación literaria?

-Hice varios años de taller con él, y la verdad que fue un hombre de una lucidez impresionante, era una persona que invitaba mucho a la lectura. Hay muchos talleristas que lo que hacen es decirte cómo resolverían ellos un texto, pero eso no es una ayuda, porque eso, se dice en función de criterios que el otro no tiene. Abelardo hacía preguntas de por qué había tomado tal decisión. A fin de cuentas, una cosa muy importante en la construcción de un texto, es que cada palabra o frase esté decidida. Es decir que el comienzo de un texto sea claro, está decidido en función de lo que está en el medio y lo que viene en el final. Lo importante es lo que uno decida, en función de todo lo que quiere contar y tener claro a lo largo de lo que está escribiendo. Lo que tomo de Abelardo es que era muy incisivo, puntual y reflexivo en torno al texto del otro. Ahora en febrero salen los diarios de Abelardo que es como otra faceta de este gran escritor, más allá de los cuentos y novelas, ya que su faceta ensayística es más que interesante.

¿Cómo te fue con la experiencia de crowdfunding?

-Lo interesante y lo que se recomienda cuando uno hace un crowdfunding (micromecenazgo), es generar una comunidad y destinatarios de lo que uno busca hacer. La idea del crowdfunding no es que sea un mecenazgo como el de siglos atrás, donde alguien ponía plata en función de lo que el otro quisiera que se haga, sino que alguien pone plata a cambio de recibir otra cosa. Entonces, la recompensa más barata es que aparezca el nombre de quien colaboró al final de la página del libro. Después le regalamos un libro, también una foto ampliada de la tapa, y así sucesivamente. Cuando yo lo hice, no tenía muchas expectativas, y finalmente fue buena la experiencia del trabajo.

Vos popularizaste una frase de Fogwill que dice “Para escribir bien hay que saber mentirse y mentir a los demás” ¿cómo lo interpretaste?

-Fogwill era un personaje. Más allá de que su literatura era seria. Alrededor de eso, él generaba una especie de maquinaria de prensa y escenas todo el tiempo. Lo que me pasó en esa pileta (donde le hizo una nota para Anfibia) y que incluso en la crónica, el tipo buscaba generar un especie de escena para que lo cuente el otro. Yo creo que era un personaje muy histriónico y tenía una veta muy actoral en todo lo que estaba fuera de su escritura. Me parece que esto implica un trabajo de paciencia y de simpatía, y de conseguir que el otro te permita acompañarlo, estar cerca sin molestar al otro, pero sí estar lo suficientemente cerca para poder ir viendo todos los detalles que te permiten construir una nota.