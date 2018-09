Gabriel Deck debutaen la Liga Endesa

30/09/2018 -

El santiagueño Gabriel Deck jugará hoy su primer partido en la Liga Endesa. Su equipo, Real Madrid, enfrentará a Iberostar Tenerife, desde las 14.15 (hora argentina).

El crédito de Colonia Dora jugó un amistoso ante San Pablo Burgos y luego participó de la obtención de la Supercopa junto con el cordobés Facundo Campazzo.

Hoy también jugarán: 7.30, Movistar Estudiantes vs. Baxi Manresa y Delteco GBC vs. Montakit Fuenlabrada; 12, Cafés Candelas Breogán vs. Divinas Seguros Joventut.

Ayer se registraron estos resultados: Kirolbet Baskonia 99 (Garino 16 y Vildoza 3), Tecnyconta Zaragoza 76; Monbus Obradoiro 91, San Pablo Burgos 81.