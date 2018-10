01/10/2018 -

Con partidos de inferiores, comenzará esta noche la fecha 22 del torneo que organiza la Asociación Capitalina de Básquet.

La programación es la siguiente: Nicolás Avellaneda vs. Juventud, en Infantiles y Juveniles; Tiro Federal vs. Olímpico Negro, en Infantiles y Juveniles; Normal Banda vs. Red Star, en Infantiles.

Los partidos de Infantiles comenzarán a las 20.15 y los de Juveniles, a las 22.