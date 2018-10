Bauza habló sobre el clásico

06/10/2018 -

El entrenador de Rosario Central, Edgardo Bauza, aseguró ayer que no tiene inconveniente en afrontar el clásico con Newell’s, por Copa Argentina, el día y en el horario que la organización lo disponga. "No hablamos nada con los dirigentes, se encargan ellos. Yo no tengo ningún problema, jugamos el día que quieran y dónde sea. El problema del clásico lo tiene la prensa, nosotros ni hablamos todavía porque primero tenemos que pensar en Unión", expresó el técnico en conferencia de prensa. Sobre la formación frente al "Tatengue" de mañana, Bauza la definirá recién hoy pero sería con: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Parot, Gómez; Lioi, Arismendi, Ortigoza, Camacho; Herrera y Ruben.