Maradona: "Con esta manga de traidores, no vuelvo a la Selección"

Diego Maradona volvió a cargar contra la Selección Argentina y aseguró que no volvería a dirigir la Mayor porque no está dispuesto a lidiar con los traidores que hay alrededor del combinado nacional.

“Estoy con muchas ganas de hacer un montón de cosas en el Dorados de Sinaloa, pero en la Selección está toda esta manga de traidores y yo no vuelvo. Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia”, expresó.

Y agregó: “Nadie de todos los que robaban con Grondona está preso. No me jodan, viejo. Vamos a ser justos con la gente. La Justicia hoy no está con la gente”.

El ex astro de la albiceleste consideró una traición el hecho de que Lionel Scaloni, ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli, se quedara al mando del equipo y dijo que si bien “es un gran pibe, no puede dirigir ni el tráfico”.