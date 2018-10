"El hincha antes me pedía ganar el clásico, ahora quiere jugar con River"

Fotos VISITA. El "Sapo" estuvo ayer en la redaccion de EL LIBERAL y mantuvo una extensa charla sobre el presente de Central Cordoba.

10/10/2018 -

Distendido, despojado totalmente del casette. Así se prestó a la charla Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, en su visita a la Redacción de EL LIBERAL. A horas de enfrentar a Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina, el "Sapo" habló de todo: del histórico partido del sábado en Rafaela, la chance de enfrentar a River y hasta de llegar a la Copa Libertadores.

Frontal como es, el DT no esquivó el bulto y aceptó que el principal desafío es mejorar y empezar a sumar en la B Nacional. Se refirió sin prejuicios al gran presente de Mitre, que el sábado puede quedar como líder. Y hasta se permitió chicanearlo. Un "Sapo" auténtico.

El gran objetivo sigue siendo la BN, pero el foco ahora está en la Copa Argentina, ¿cómo vives esta semana?

Se ha dado que esta semana es pura de Copa Argentina porque jugamos cuartos de final con la posibilidad de llegar a una semifinal con River. Ya es histórico lo de ahora, imaginate jugar con River. Pero estamos ocupados en empezar a sumar en la B Nacional para mínimamente estar entre los ocho primeros y tener la chance de jugar el octogonal.

¿Les vino bien el parate del fin de semana?

Nosotros queríamos jugar, estábamos bien, pero debo decir que nos vino bien para trabajar algunas cuestiones para mejorar. Al equipo le ha costado encontrar el funcionamiento, somos conscientes de eso. Pero también estamos tranquilos porque estoy seguro que contra Gimnasia se verá un Central diferente, más vertical, con más juego, más voraz.

A diferencia del partido con Brown, ¿ahora vas a poder poner lo mejor disponible?

Sí. Es una final contra un rival difícil que no en vano lo eliminó a Boca y lo eliminó bien. Es un equipo de Primera que tiene jugadores de recorrido y con jerarquía. Nuestra intención es mejorar nosotros primero, después ver cómo se le juega a Gimnasia.

¿A Central le sienta mejor jugar con equipos de Primera?

Hasta ahora se nos ha visto que estamos un poquito más resguardados, no digo a la defensiva, pero sí agazapados para contragolpear o hacer un juego de igual a igual. Contra Tigre lo hicimos muy bien.

¿Crees que Gimnasia los va a salir a atacar?

Creo que no va a hacer el mismo partido que contra Boca. Troglio es un técnico que le gusta ir para adelante, con un 4-4-2 agresivo, con extremos rápidos y los dos tanques uruguayos. Tenemos que estar en todos los detalles.

Al principio hablaste de una semifinal contra River, ¿te ilusionas con eso?

Nosotros estamos enfocados en el partido de Gimnasia, pero el hincha de Central está muy ilusionado con jugar una semifinal con River. Nosotros pensamos en Gimnasia, la consecuencia de un triunfo sería ya el país detrás de una provincia pendiente de una semifinal. Sería hermoso enfrentar a un River prácticamente invencible, pero primero hay que ganarle a Gimnasia que no va a ser fácil. Es un rival que viene en alza. Pero confío plenamente en mis jugadores y el trabajo de mi cuerpo técnico. Siempre nos preparamos para ganar y por qué no ilusionarnos con un triunfo.

Y con la Copa Libertadores ¿te ilusionas?

No, hasta ahí ya no llega la ilusión. Sí llega hasta la posibilidad de ganarle a Gimnasia y después vivir una semana previa a jugar con River muy buena, porque seguramente van a venir los medios aquí, van a hablar con nuestro presidente, con las viejas glorias del club que tanto le han dado. El país futbolístico va a estar enfocado en Santiago. Pero repito, te la tengo que contestar a la pregunta porque la gente lo piensa así, pero yo como entrenador tengo que tener mi cabeza únicamente en Gimnasia. Sé que son tres partidos para llegar a la Libertadores, pero vamos a esperar esto. El hincha es pasional y va con el corazón en todo, pero yo tengo que ir con la cabeza y no con el corazón del hincha. Sí me imagino que el hincha debe estar súper entusiasmado con todo esto.

¿Te preocupa el promedio del descenso?

Me pasa siempre que no miro la tabla hasta el final. Obviamente que no pienso en el descenso porque sé que ganamos un partido y pasamos a cuatro o cinco equipos, además no se termina nada en diciembre. Sé que necesitamos sumar, eso está claro.

¿Es una presión extra el buen momento de Mitre en la BN?

Yo no lo tomo así. Me toca dirigir a Central, que es el equipo más grande de la provincia, y si a Mitre le está yendo bien, bienvenido sea. A nosotros, como cuerpo técnico de Central, nos tiene que importar mejorar nosotros y tratar de llegar al final de la mejor manera. El hecho de dirigir a Central ya es una presión. Si a Mitre le va bien, yo lo miro de otro lugar. Tiene un cuerpo técnico que conozco, son buena gente y está bien que les vaya bien.

Los dirigentes de ambos clubes, antes del torneo, coincidieron en que es una exigencia mayor tener al clásico rival en la categoría.

Es una visión lógica y está bien que así sea. Pero yo como entrenador no puedo modificar mi manera de trabajar por eso. No puedo mirar para el costado a ver cómo le va al otro porque eso sería no estar seguro de lo que uno hace. Que la gente se quede tranquila, que apoye, que esto es largo.

¿La gente te pide ganar el clásico?

Antes me pedía ganar el clásico, ahora quieren jugar con River. El clásico ya pasó a segundo plano para la gente.