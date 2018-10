Carrió presentará pedido de juicio político contra Garavano

Fotos La legisladora nacional avanza hacia la eventual destitución del ministro de Justicia.

"Mañana presentamos el pedido de juicio político a Germán Garavano", adelantó la legisladora nacional Elisa Carrió, que aclaró que en el acto que compartió con el presidente Mauricio Macri no reclamó la renuncia del ministro de Justicia sino su salida a través de este mecanismo.

En plena escalada de tensión en la relación con el presidente, la diputada dijo que volverá a amigarse con el mandatario si Garavano se aleja del Gobierno.

"Estoy bien con Macri, salvo obviamente la diferencia en materia de impunidad que creo que se va a ir resolviendo", dijo la legisladora.

La furia de la referente de la Coalición Cívica con el ministro de Justicia se produjo a partir de las opiniones del funcionario, que al hablar sobre las prisiones preventivas consideró que no era bueno para un país tener expresidentes detenidos, en relación al potencial desafuero y arresto de la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas.

La legisladora calificó sus palabras como "una vergüenza" y anticipó que pediría su salida por juicio político.



"La impunidad para mí no es negociable, yo con eso no transo. Ahí tiene que haber línea recta, no doble juego. Es todo una línea la que cuestiono. Pero no voy hablar más. Se va a ver (la justificación) en el juicio político que presentamos mañana. En lo que estamos unidos, estamos unidos; en lo que tenemos de diferente, no significa que no tengamos unidad", afirmó.



"No le pedí a Macri que le pida la renuncia a Garavano, yo solicito la destitución por juicio político, que es la facultad que tiene un parlamentario. No pretendo ejercer las funciones del presidente, sí las propias", indicó la legisladora oficialista, en una entrevista a Radio La Red.

"Me voy a amigar con el Presidente cuando me lo saque a Garavano", había dicho Carrió en la previa, en un acto en el Centro Cultural Kirchner que compartió con Macri.

Las fuertes declaraciones de la diputada fueron previas a la llegada del mandatario, que saludó uno por uno a los invitados en primera fila, entre ellos a la diputada, en un frío reencuentro, sin comentarios entre ellos.

La diputada venía de disparar "munición gruesa", después de criticar los cambios en la cúpula de la AFIP, de pedir el juicio político de Garavano y de decir que había perdido "la confianza" en Macri.