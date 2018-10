Se viene otro domingo con mucha actividad en las dos categorías

12/10/2018 - El pasado domingo se jugó la reválida del Torneo Anual 2018 de la Liga Comercial de Fútbol denominado “Julio Walter Gómez” evento que es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de ciudad capital, fue una jornada intensa ya que los que perdían quedaban afuera del torneo, algunos lograron el pasaje ganando en el partido, en cambio otros equipos tuvieron que recurrir a los penales para determinar quién sería el que logre seguir.- Hubo encuentros muy interesantes como por ejemplo el gran triunfo de la gente de Termas Unidos que le ganó claramente a Servicio Eléctrico Díaz por 3-0, Namaskar tuvo que ir a los penales para dejar en el camino a Pritty y el conjunto de Despensa Islas Malvinas le ganó ajustadamente al equipo de Súper Vea por 2-1 y la goleada estuvo a cargo de Los Amigos que los despacharon a los chicos de El Príncipe con un contundente 4-, todo esto en la categoría libres.- Por ot ro lado en l a C-35 Neumáticos del Valle logró el pasaporte al ganarle a Pritty 2-0, Las Malvinas Sur hizo lo mismo con O’Globbo pero por penales, Kiosco Máxima y MaxiHogar salieron airosos de sus compromisos al ganarle a Nor Cen y Las Malvinas B respectivamente.- Para este domingo estos conjuntos ganadores se volverán a presentar, pero esta vez será diferente ya que deberán como mínimo lograr un empate para forzar un segundo partido, o sea la consigna es ganar o empatar para volver a jugar el próximo domingo 28 ya que el domingo 21 no habrá fútbol de la Liga Comercial por celebrarse el Día de la Madre.- Programación: Cancha 1. 9.30, Ferretería Cólón vs. Neumáticos del Valle (35); 11, Las Malvinas vs. Namaskar (L); 15, Kiosco Máxima vs. OBV Garbarino (35); 16, Termas Unidos vs. Comercial Colón (L). Cancha 2: 9.30, Óptica Molinari vs. Las Malvinas Sur (35); 11, Maxihogar vs. Despensa Doñita (35); 15, Los Amigos vs. Línea Blanca (L) y 16, Carro Bar Kimba vs. Despensa Islas Malvinas (Libre).