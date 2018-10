Gabriel Heinze: "No soy quién para hablar de Scaloni"

13/10/2018 -

Gabriel Heinze, actual entrenador de Vélez Sarsfield, y Lionel Scaloni, conductor interino del seleccionado argentino, compartieron el mismo objetivo con la camiseta albiceleste en el partido ante México, por los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, que terminó con victoria por 2-1 con el recordado bombazo de Maximiliano Rodríguez.

Más allá de compartir toda aquella experiencia en aquel torneo, el apodado "Gringo", consultado ayer por la actualidad del representativo de AFA, dijo que "no conoce" a Scaloni lo suficiente como para un veredicto sobre su estadía al comando de ese equipo.

"No soy quien para hablar de Scaloni. No me considero nadie para hablar de otro entrenador. Es un lugar para pocos y privilegiado. Yo respeto mucho o trato de respetarlos a todos. Hoy está Scaloni, no lo conozco solo jugué con él, pero no lo conozco", afirmó.