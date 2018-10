"No teníamos dudas del resultado", afirmó Artaza a EL LIBERAL tras ser reelegido intendente de Loreto

Fotos EUFORIA. Artaza se fundió en un abrazo interminable con los seguidores que esperaban frente al local comicial.

En una jornada histórica para Loreto, José Luis Artaza fue reelecto como intendente de la ciudad tras obtener un contundente triunfo en las urnas como candidato del Frente Cívico, al conseguir 240 votos contra 97 de Ramón Rosa González, aspirante a jefe comunal del Frente Justicialista de Integración Municipal.

"Estábamos convencidos de lo que estamos haciendo. Habíamos ganado en un principio la elección por 13 votos. No es la primera vez que pasa en Loreto, pero hemos sabido llevar adelante una hermosa elección. No teníamos dudas del resultado, pero había que trabajar. Muy agradecido a todos, a los votantes, a la gente que ha acompañado y a los dirigentes. No me alcanzará la vida para agradecerles todo lo que han hecho por este sector político", enfatizó Artaza a EL LIBERAL.

El candidato del Frente Cívico ya había triunfado en las elecciones realizadas el pasado 12 de agosto, pero una de las mesas, la 1.121, había sido impugnada por la Justicia Federal y debió votarse nuevamente, lo cual se efectuó ayer en una gran jornada cívica que se desarrolló con absoluta normalidad.

Los comicios transcurrieron sin ningún inconveniente y votaron 338 personas, lo que representa el 98,25% de los habilitados en el padrón electoral. El recuento definitivo se realizó en el colegio "Pedro Francisco de Uriarte", con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Diego Argibay, y el fiscal general de la provincia, Dr. Luis Alberto de la Rúa. En sendas entrevistas exclusivas con EL LIBERAL, Argibay y De la Rúa destacaron la transparencia de las elecciones y el alto grado de participación de los votantes de la mesa 1.121.

La votación tuvo lugar en el Colegio Pedro Francisco de Uriarte. En este establecimiento educativo, el Tribunal Electoral realizó el escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo y la posterior confección del acta de proclamación del intendente para esta ciudad período 2018 hasta el 2022.

Los resultados definitivos se conocieron cerca de las 20 cuando Argibay y De la Rúa, ante la prensa, informaron que Artaza obtuvo 240 votos contra 97 de González. Hubo una sola nulidad.

Este comicio atípico acaparó la atención nacional. Ello se evidenció en la presencia en la ciudad de la ONG Transparencia Electoral que siguió de cerca el acto comicial.

Abrazos con su madre

A minutos de enterarse de que había ganado en forma holgada, Artaza, desde la sede partidaria en donde aguardó los resultados, se dirigió a la casa de su mamá, "Negri" Salomón de Artaza, con quien se estrechó en un interminable y emocionado abrazo.

Luego, el reelecto jefe comunal regresó al local partidario para continuar con los festejos junto con sus seguidores. Posteriormente se subió a la caja de un camión para agradecer a los loretanos por la confianza depositada en él para gobernar la ciudad otros cuatro años.

Conformación del Concejo Deliberante

En virtud del logro obtenido por Artaza, el Concejo Deliberante de Loreto quedará conformado por cuatro concejales para Encuentro Cívico, tres del Frente Justicialista, uno de Cambiemos y uno del Frente Renovador.

Artaza resaltó que esta conformación del órgano legislativo loretano le da tranquilidad. "La verdad que sí, porque nosotros estábamos convencidos de que así tenía que ser desde el primer momento. Ahora, con los nuevos resultados vamos a decir que estamos más tranquilos", resaltó el lord mayor de Loreto en declaraciones exclusivas a EL LIBERAL.

Por su parte, González no ocultó su desazón por el resultado, ya que estaba confiado en una victoria. "A las elecciones del 12 de agosto las he ganado yo; ahora 240 personas han definido por la voluntad de miles de loretanos", expresó a este medio.